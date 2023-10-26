بسبب الحرب في غزة .. انخفاض قوي في حجوزات الطيران للشرق الأوسط

أظهر تحليل لبيانات السفر، أجرته شركة فورورد كيز، انخفاض مبيعات تذاكر الطيران إلى مصر والأردن ولبنان، منذ التوترات بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، مع امتداد آثار الصراع إلى المنطقة.

وتسبب العنف بين إسرائيل وحماس في موجة إلغاءات للرحلات الجوية إلى إسرائيل، حيث قالت شركات طيران عالمية: إنها لن تسير رحلات بعد الآن إلى هناك لأسباب أمنية.

وألغى منظمو الرحلات السياحية رحلاتهم إلى إسرائيل، وخلت العديد من الفنادق من النزلاء بعد فترة وجيزة، لكن البيانات تظهر أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع السفر في أنحاء المنطقة.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس التحليلات في شركة فورورد كيز: إن تذاكر السفر إلى مصر انخفضت 26 في المئة على أساس سنوي،وإلى الأردن بنسبة 49 في المئة، وإلى لبنان بنسبة 74 في المئة.

وعلقت بعض شركات الطيران، ومن بينها لوفتهانزا ويورو وينجز والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى لبنان في منتصف أكتوبر.

ولطالما حظيت وجهات مثل البتراء في الأردن، ومنتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال كبير من السياح، الذين يسافرون في بعض الأحيان إلى إسرائيل، وهذه المواقع كونها جزءاً من جولات سياحية.

وأظهرت البيانات أن تذاكر الرحلات المستقبلية إلى إسرائيل انخفضت 187 بالمئة بين السابع والتاسع عشر من أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بونتي أن «مثل هذا الانخفاض الكبير في الطلب على السفر أمر متوقع تماما، نظرا لحجم الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة».

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