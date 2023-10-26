دبي الأولى عربياً والثانية عالمياً بين أفضل 10 مدن لإقامة العاملين عن بعد

صُنفت دبي في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً بين أفضل 10 مدن للعاملين عن بعد ممن يقضون «إقامة قصيرة المدى»، وذلك وفق تقرير أعدته منصة الموارد البشرية «وورك موشن» ومقرها برلين، التي وصفت «الإقامة القصيرة» بأنها إقامة العامل عن بعد لعام أو أقل في المدينة أثناء العمل عن بعد.



جاءت نتائج التقرير بعد تحليل 85 مدينة في أنحاء العالم لمعرفة مدى سهولة العيش فيها وجاذبيتها للعاملين عن بعد، وذلك بناء على عدة فئات، وهي: نوع التأشيرة المطلوبة، البنية التحتية للعمل عن بعد، تجربة الزائر، الأمان، الوصول إلى الرعاية الصحية، الوصول إلى السكن، إمكانية التنقل، السعادة، معدل ضريبة الدخل، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والسكن.

وذكرت محطة «إن بي سي» الأمريكية بأن دبي جاءت في المركز الثاني وحازت على مجموع نقاط 99.9 وتبين أنها المدينة الوحيدة بين 85 مدينة تقدم معدل ضريبة دخل صفر، كما حصلت على نقاط أكثر من 95 في السلامة والأمن، كذلك التنقل.



وفيما لفتت إلى أن العمل عن بعد هو اتجاه من المقرر أن يستمر مع استمرار جيل الألفية وجيل «زد» في العمل أثناء زيارة وجهاتهم المفضلة، أشارت إلى أن 17 مدينة فقط من أصل 85 مدينة تقدم تأشيرة للرحالة الرقميين تتيح لهم مواصلة العمل في البلد الذي انتقلوا إليه.



وبيّن التقرير تبوء برشلونة المركز الأول، وبراغ المركز الثالث، ومن ثم مدريد وملبورن وأمستردام ولشبونة وسيدني وغران كناريا وريكافيك، مع إجمالي مجموع النقاط للمدن الـ 10 الأوائل تراوحت بين 90.3 إلى 100.

وأفاد المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة «وورك موشن»، كارستن ليبتيج للمحطة التلفزيونية أن «العديد من العاملين عن بعد ينجذبون إلى المدن، بسبب الوعد بنمط حياة أو مناخ مختلف، ويمكن لقادة برشلونة ودبي وبراغ أن يفخروا بالقول إنهم فعلوا الأشياء بشكل صحيح وأن مدنهم هي أفضل الوجهات للإقامة القصيرة للعاملين عن بعد، وكذلك أفضل الوجهات للعيش واللعب والعمل».

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