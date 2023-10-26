​أمطار خفيفة ومتوسطة في الشارقة و عجمان وأم القيوين والشرطة تنبه السائقين

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة

مصحوبة بالبرق على مناطق متفرقة من الشارقة ، وعجمان، وفي مدينة أم القيوين، و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ، وما زالت متواصلة ، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة، ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة

، فيما شرعت بلدية أم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية السائدة ، وذلك من خلال سحب مياه الامطار المتراكمة في الساحات والدوارات، والاماكن المنخفضة، كما أكملت بلديتا الشارقة وعجمان جاهزيتهما للحالة الجوية السائدة حالياً.

حيطة وحذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة

الشارقة، وعجمان، وشرطة أم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار ، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق ، كما أكدتا، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات خلال هذه الفترة .

فرق

من جانبه أكد خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمات المتعاملين بالإنابة ببلدية الشارقة، أن البلدية اكملت جاهزيته من خلال تشكيل فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الاماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها، لافتاً إلى أنه تم تخصيص فريق عمل لاستقبال المكالمات الطارئة التي ترد من الجمهور، ناصحاً الجمهور بضرورة التقيد بالإجراءات التي ترد من الجهات المختصة، وتجنب الذهاب إلى الأودية.

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