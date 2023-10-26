(طرق دبي) تنفذ أعمال صيانة لــ 68 ألف لوحة مرورية وإرشادية في إمارة دبي





أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ أعمال صيانة لـ 67816 لوحة مرورية وإرشادية في إمارة دبي، وذلك خلال 6 أشهر من عام 2023، وتضمنت تلك الأعمال عمليات صيانة وقائية وأخرى تصحيحية، وبلغ عدد اللوحات في أعمال الصيانة الوقائية 57151 لوحة، فيما شكلت أعمال الصيانة التصحيحية 10665 لوحة مرورية وإرشادية في مختلف أرجاء إمارة دبي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة اللوحات عبر التأكد من جودتها وسلامتها وزيادة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، وهو ما يضمن وضوح رؤية المعلومات والارشادات على اللوحات، وبالتالي سلاسة حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق، مما يجسد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

وفي السياق ذاته، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "نفذت الهيئة أعمال الصيانة على 67816 لوحة من إجمالي 206,697 لوحة مرورية وإرشادية موزعة في سائر أنحاء إمارة دبي، وجرى تنفيذ نحو 90% من أعمال الصيانة ضمن خطط الهيئة المجدولة بشكل سنوي، فيما تمت أعمال الصيانة الأخرى من خلال بلاغات المفتشتين الميدانيين، والملاحظات المستلمة من قبل مركز الاتصال التابع للهيئة والتطبيق الذكي مدينتي، إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية".



وأضاف آل علي: "شملت أعمال الصيانة الوقائية عدداً من الإجراءات، أهمها: استبدال اللوحات الباهتة، وصبغ أعمدة اللوحات، وتنظيف اللوحات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى زيادة العمر التشغيلي للوحات، فيما شملت أعمال الصيانة استبدال اللوحات المرورية والارشادية التالفة، نتيجة الحوادث المرورية أو العوامل الجوية، إلى جانب السلوكيات الفردية للأشخاص التي قد تتسبب في إتلاف اللوحات".



وأضاف آل علي: "تمركزت أعمال صيانة اللوحات في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية، وهي: شارع الشيخ زايد، شارع محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع الامارات إلى جانب تغطية عدد من المناطق، أهمها: جبل علي، والبرشاء، والورقاء، وند الشبا، والسبخة، ومنطقة الراس، وغيرها من المناطق بإمارة دبي، وستشمل المرحلة المقبلة تغطية كافة المواقع على مستوى الإمارة بنهاية عام 2023."



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز