رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتمنى مشاركة ميسي مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024



أعرب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن أمله في أن يتمكن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من "كتابة التاريخ مرة أخرى" إذا شارك مع بلاده في أولمبياد باريس 2024.

وتوج ميسي العام الماضي بلقب مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الأرجنتيني بعد أن فاز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بأولمبياد بكين 2008.

وقال باخ اليوم الخميس لدى زيارته للأرجنتين ، بحسب ما نقلت عنه بوابة "إنسايد ذي جيمز" ، "بالنسبة لميسي ستعنى فرصة لكتابة التاريخ مجددا، بإمكانه أن يصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد بجانب لقب كأس العالم".

وتقام منافسات كرة القدم الأولمبية بمشاركة منتخبات الشباب تحت 23 عاما، مع السماح لكل فريق باستدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن.

وأشار باخ "لا أريد أن اتدخل في قرارات المدرب، لكنها ستكون فرصة هائلة لميسي".

وأوضح "إذا شارك سيكون لدى الأرجنتين فرصة أكبر للفوز بالميدالية الذهبية، سيكون شيئا رائعا لكرة القدم والألعاب الأولمبية".

وكان خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني قال الشهر الماضي أنه يتمنى تواجد ميسي في فريقه، لكن منتخب التانجو لم يحجز مقعده بعد في الأولمبياد حيث تقام تصفيات قارة أمريكا الجنوبية بين شهري يناير و فبراير.

من جانبه أوضح ميسي في وقت سابق أنه على الأرجح سيشارك في كوبا أمريكا العام المقبل بين 20 يونيو و14 يوليو في الولايات المتحدة، علما بأن منافسات كرة القدم الأولمبية ستنطلق بعد عشرة أيام فقط من انتهاء كأس أمم أمريكا الجنوبية.

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