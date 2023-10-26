Friday, 27 October 2023 10:10 GMT

توقيف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بشبهة الفساد المالي

10/26/2023 7:29:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون اليوم الخميس إن الشرطة التونسية اعتقلت رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء بشبهة الفساد المالي.

وقال مصدر قضائي إن الجريء سيمثل في وقت لاحق اليوم أمام قاضي التحقيق.

وقال شكري حمزة المتحدث باسم وزارة الرياضة التونسية إن اعتقال الجريء يأتي على خلفية تجاوزت مالية ومخالفات في العقد المبرم بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ومديره الفني.

ويتولى الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد التونسي لكرة القدم للتعليق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26102023000110011019ID1107309233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث