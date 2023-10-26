شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة

دعت شرطة دبي السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشدةً السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم المجازفة في النزول إلى الأودية بهدف التصوير أو ملاحقة الأمطار لما لها من خطورة بالغة، وحذر من قيادة المركبات بطيش وتهور والاستعراض.

وناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين على ضرورة استخدام إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق وعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية، وكذلك عدم استخدام إشارات الإنذار الضوئية "الإشارات الجانبية الأربع" إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذرا من أن استخدام هذه الإشارات أثناء سير المركبة يحرم السائق من القدرة على استعمالها في الطوارئ القصوى، ومن استعمالها في تحديد اتجاه سيره في الوقت نفسه.

ونوه بضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعة في الطرق الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، والمكابح، والمسّاحات، والإضاءة، بالإضافة إلى عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة وتخفيف السرعة والانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة وذلك لاحتمال تجمع برك المياه في تلك المناطق؟

ودعا قائدي المركبات باستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، وشدد على أهمية توقع السائق وجود خطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام بشكل مفاجئ، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه الاستعداد التام لتفادي هذا الخطر.



واوضح أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وعدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذا النوع من المخالفات الخطرة.





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