سايبرتك وجامعة هاريسبرج ونورتال توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لكفاءة الأمن السيبراني في الإمارات

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- Instinctif Partners) دبي، الخميس، 26 أكتوبر 2023: وقعت سايبرتك (CYBRTEK)، شركة عالمية لخدمات الحلول السيبرانية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية استراتيجية مع جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا (دبي) وشركة نورتال. وتم توقيع مذكرة التفاهم في معرض جيتكس بحضور معالي السيدة كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحوث في جمهورية إستونيا، حيث تمثل هذه الاتفاقية دليلاً واضحاً على التزام دولة الإمارات بتوفير فضاء إلكتروني آمن ومحمي وذلك من خلال إنشاء مركز متطور بأحدث التجهيزات لكفاءة الأمن السيبراني CYBRTEK (CT) في دبي.
ويقع مركز كفاءة الأمن السيبراني في حرم جامعة هاريسبرج في مجمع دبي للمعرفة، ويوفر بيئة تدريب عصرية متطورة لمختصي الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص. وقد جهزت شركة نورتال المنشأة بنطاق الكولوسيوم السيبراني واعتمدت منهجًا شاملاً بتوجيه من جامعة هاريسبرج. ويوفر المركز تدريب على الأمن السيبراني والجهوزية للحوادث السيبرانية والاستجابة لها من خلال عمليات النشر المتطورة لأصول الأمن السيبراني وقدرات التدريب للجيل القادم.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال كريم عطية، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبرتك": "إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمالنا في سايبرتك وتعزيز موقعنا كمركز كفاءة متطور للتميز في الأمن السيبراني مدعوماً بنطاق الكولوسيوم السيبراني المعروفة لشركة نورتال والتي تقع في جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا. وسنعمل معاً على تعزيز المناهج الأكاديمية، والتطوير المهني، وشهادات التدريب، وجوانب تقييم الكفاءة، والتحقق من جاهزية المنصة. "
من جانبها، قالت معالي كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا: "إن تجربة إستونيا الفريدة كأول دولة تواجه هجوماً إلكترونياً واسع النطاق في عام 2007، واعتمادنا الناجح لحلول الحكومة الإلكترونية، قد وضعتنا في مكانة رائدة كرواد عالميون في مجال الأمن السيبراني منذ ما يقارب العقدين. ومن خلال إرساء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نؤكد على قدرتنا والتزامنا بتقديم حلول وبرامج دراسية عالمية المستوى بجودة عالية."
بدوره، قال مارتن روبيل، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في شركة "نورتال": "في عصر تتزايد فيه تهديدات الأمن السيبراني بوتيرة غير مسبوقة وبما أن الرقمنة هي ركيزة اساسية في جميع جوانب المجتمع، فهذه الشراكات توفر الحلول لحماية مستقبلنا الرقمي. ولا شك بأن التعاون مع جامعة هاريسبرج وسايبرتك سيتيح لنا جمع الموارد اللازمة ودمج الرؤى المشتركة. كما سيعزز هذا التعاون من قدرتنا على الابتكار والتدريب وزيادة المواهب العالمية في الأمن السيبراني والرقمنة. ومن وجهة نظري فهي ليست اتفاقية فحسب، بل إنها شهادة على التزامنا المشترك بالمضي قدمًا، وضمان عالم رقمي إلكتروني آمن للشركات والحكومات والأفراد على حد سواء."
وقال دوج فايرستون، المدير العام لجامعة هاريسبرج دبي: "إن مشاركة جامعة هاريسبرج تضمن وجود أساس أكاديمي وريادي قوي. ومع تدشين برنامج سايبرتك في حرمنا الجامعي في دبي، فنحن نؤكد التزامنا بالتميز، ونضمن لخريجينا أن يكونوا مؤهلين للعمل في مجالات الأمن السيبراني العالمية ويساهموا بفعالية في جاهزية دولة الإمارات للمستقبل."
الجدير بذكره أن أهمية مذكرة التفاهم تكمن بجمع الخبرة العالمية الواسعة لشركة نورتال في مجال الأمن السيبراني والخبرة الأكاديمية لجامعة هاريسبرج، مما يدعم هدف دولة الإمارات بالنمو التكنولوجي والجهوزية. كما ستعزز هذه الشراكة من مكانة الدولة كمركز إقليمي للأمن السيبراني، ودعم النمو الاقتصادي، وجذب الخبرات الدولية، وإثراء المواهب المحلية.
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