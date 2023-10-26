إصابة طفلين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم الجلزون للاجئين، شمال رام الله.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر (16 عاما) في الصدر، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل المخيم.



