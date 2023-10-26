إصابة طفلين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم الجلزون للاجئين، شمال رام الله.
وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر (16 عاما) في الصدر، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.
وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل المخيم.
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