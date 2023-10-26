الموجززززززز121212

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- Palestine News Network ) -جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ20 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مختلف المناطق، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. والحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء ترتفع إلى أكثر 6546 شهيدا، و17500 مصاب.
-الناطق باسم زارة الصحة بغزة اشرف القدرة يؤكد انهيار المنظوومة الصحية في القطاع بشكل كامل.
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اليوم جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
-الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر إلى 309، والمختطفين لدى "حماس" إلى 224.
-لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تكشف أن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة عن استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في جنين في مايو 2022.
-قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واساعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 99 مواطنا بينهم 7 سيدات
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا ولطيفا ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
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