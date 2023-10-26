الموجززززززز121212

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10/26/2023 7:17:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ20 على التوالي، من خلال شن غارات وحشية على مختلف المناطق، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. والحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء ترتفع إلى أكثر 6546 شهيدا، و17500 مصاب.

-الناطق باسم زارة الصحة بغزة اشرف القدرة يؤكد انهيار المنظوومة الصحية في القطاع بشكل كامل.

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اليوم جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.

-الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر إلى 309، والمختطفين لدى "حماس" إلى 224.

-لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تكشف أن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة عن استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في جنين في مايو 2022.

-قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واساعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 99 مواطنا بينهم 7 سيدات

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا ولطيفا ليلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

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