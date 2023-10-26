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وفاة 3 اشخاص اثر محاصرتهم داخل حفرة في عمّان

10/26/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد بلاغا لدى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة يفيد بمحاصرة 3 اشخاص داخل حفره بمنطقة جبل القصور .


وبين أن الفرق المتخصصة تحركت على الموقع وباسناد من فريق البحث والانقاذ الدولي ومديرية دفاع مدني شرق عمان وعملت على اخراج المحاصرين من داخل الحفره باستخدام المعدات اللازمه لمثل هذا النوع من الحوادث وهم بحالة وفاة ، وتم اخلائهم الى المستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث

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