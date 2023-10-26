المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تستخدم ذخيرة تذيب أطراف الجرحى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن إسرائيل تستخدم ذخيرة تسبب دمارا هائلا في البنية التحتية.
وأضاف معروف في تصريحات أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر محرمة دوليا مشيرا إلى ان إسرائيل تستخدم ذخيرة جديدة تسبب إذابة أطراف الجرحى.
ولفت أن القصف الإسرائيلي دمر نصف الوحدات السكنية في القطاع مؤكدا أن إسرائيل تطبق تهديدها بإعادة القطاع 50 سنة إلى الوراء.
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