المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تستخدم ذخيرة تذيب أطراف الجرحى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن إسرائيل تستخدم ذخيرة تسبب دمارا هائلا في البنية التحتية.



وأضاف معروف في تصريحات أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر محرمة دوليا مشيرا إلى ان إسرائيل تستخدم ذخيرة جديدة تسبب إذابة أطراف الجرحى.



ولفت أن القصف الإسرائيلي دمر نصف الوحدات السكنية في القطاع مؤكدا أن إسرائيل تطبق تهديدها بإعادة القطاع 50 سنة إلى الوراء.

