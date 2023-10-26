Friday, 27 October 2023 10:03 GMT

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تستخدم ذخيرة تذيب أطراف الجرحى

10/26/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن إسرائيل تستخدم ذخيرة تسبب دمارا هائلا في البنية التحتية.


وأضاف معروف في تصريحات أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل تستخدم ذخائر محرمة دوليا مشيرا إلى ان إسرائيل تستخدم ذخيرة جديدة تسبب إذابة أطراف الجرحى.


ولفت أن القصف الإسرائيلي دمر نصف الوحدات السكنية في القطاع مؤكدا أن إسرائيل تطبق تهديدها بإعادة القطاع 50 سنة إلى الوراء.


MENAFN26102023000208011052ID1107309125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث