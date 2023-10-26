Friday, 27 October 2023 10:03 GMT

بصواريخ مكثفة .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب

10/26/2023 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب ردا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في غزة.


وأفادت مصادر بتعرض تل أبيب وضواحيها لرشقات صاروخية مكثفة ومتتالية.


ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

MENAFN26102023000208011052ID1107309124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث