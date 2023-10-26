بصواريخ مكثفة .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب

بصواريخ مكثفة .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب
التاريخ
10/26/2023 7:17:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب ردا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في غزة.
وأفادت مصادر بتعرض تل أبيب وضواحيها لرشقات صاروخية مكثفة ومتتالية.
ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
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