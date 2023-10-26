تنظيم الاتصالات تتلقى 2344 شكوى خلال الربع الثالث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد شكاوى المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، التي تعاملت معها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 2344 شكوى، مقارنة مع 1677 شكوى خلال الربع الثاني من العام نفسه.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، بلغ عدد شكاوى خدمات الإنترنت 1395، والمتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل نحو 895 شكوى، ولخدمة الهاتف الثابت فقد بلغ مجموع الشكاوى 35، والمتعلقة بخدمات البريد 19 شكوى.



وأشارت الى أنه قد تم إغلاق ما مجموعه 2090 شكوى بنسبة معالجة بلغت 89 بالمئة، والعمل جار على معالجة الشكاوى التي ما زالت قيد المتابعة مع الجهات المعنية.



وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وحرصها الدائم على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.



وقال، إن الهيئة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ وإطلاق حملات التوعية المختلفة التي تتناول العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في تعريف المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم.