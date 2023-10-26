رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق صالح القلاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق صالح القلاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وقال الفايز إنه بوفاة المرحوم يكون الأردن قد فقد قامة وطنية وسياسة و إعلامية كبيرة كرست حياتها من أجل خدمة قضايا الوطن وقيادته الهاشمية خلال مسيرتها المهنية والبرلمانية، فالمرحوم وفي مختلف مواقع العمل العام ومجلس الأعيان، قدم كل جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.



وأضاف أن المرحوم كان قريبا من قضايا أمتنا العربية العادلة ومدافعا عنها بقوة، عندما كان يعمل صحافياً وإعلامياً وكاتباً في العديد من الصحف المحلية والعربية ومحللاً سياسياً للقضايا العربية والدولية، وخلال توليه العديد من المناصب الوزارية.



وقدم الفايز تعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.