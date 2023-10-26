الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 12 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تسلم اليوم الخميس 12 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح، ليرتفع إلى 74 عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما لم يُسمح بإدخال الوقود حتى الآن.
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابه في فيسبوك أن المساعدات الجديدة تحتوي على مياه وأغذية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتؤكد الجهات المسؤولة في غزة ومنظمات دولية أن المساعدات المقدمة حتى الآن، ليست سوى قطرة في بحر الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع.
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