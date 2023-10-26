Friday, 27 October 2023 10:03 GMT

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 12 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

10/26/2023 7:17:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تسلم اليوم الخميس 12 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح، ليرتفع إلى 74 عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما لم يُسمح بإدخال الوقود حتى الآن.


وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابه في فيسبوك أن المساعدات الجديدة تحتوي على مياه وأغذية وأدوية ومستلزمات طبية.


وتؤكد الجهات المسؤولة في غزة ومنظمات دولية أن المساعدات المقدمة حتى الآن، ليست سوى قطرة في بحر الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع.


MENAFN26102023000208011052ID1107309121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث