الامارات توفر منظومة مُتكاملة من الدعم والرعاية لضمان رفاهية كبار السن في الدولة

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أكتوبر 2023: قالت شركة الإمارات للتمريض المنزلي، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المنزلية والأقدم في مجالها، عن أن دولة الامارات توفر منظومة متكاملة من الدعم والرعاية لضمان رفاهية كبار السن في الدولة.
وأضافت "ألكا أوتامشانداني"، المديرة العامة لشركة الإمارات للتمريض المنزلي: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجذر القيم الأسرية بعمق في الثقافة الاسرية، وتحتل رعاية ورفاهية كبار السن مكانة خاصة. وقد اعطت القيادة الرشيدة الأولوية لرعاية كبار السن. ومع نمو الأبناء وانطلاقهم في رحلات حياتهم، يجد العديد من الآباء المسنين أنفسهم في حاجة إلى رعاية متخصصة واهتمام. ومن هنا يأتي دور شركات الرعاية الصحية المنزلية في تقديم الرعاية لهم، مما يتيح للعائلات فرصة لرد الجميل وتقديم الدعم اللازم الذي تلقوه على مدار السنوات".
وأضافت قائلة: "رعاية كبار السن في الإمارات للتمريض المنزلي ليست مجرد خدمة، بل هي تحية مخلصة للحكمة والمحبة التي منحها لنا كبار السن. وإنها عبارة عن رد الجميل لأولئك الذين قدموا لنا الكثير. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات رعاية مميزة لكبار السن مصممة لضمان كرامتهم وراحتهم وسعادتهم. وهذا الالتزام هو انعكاس لقيم ورؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع مزدهر ومتعاطف".
وتشمل خدمات شركة الإمارات للتمريض المنزلي الشاملة والمتخصصة لكبار السن الدعم الطبي الشخصي والرفقة والمساعدة في الأنشطة اليومية.
وتؤكد الإمارات للتمريض المنزلي التزامها بتعزيز رفاهية كبار السن، مما يتيح للعائلات رد الجميل للحب والرعاية التي تلقوها طوال حياتهم. وتتصوّر الإمارات للتمريض المنزلي مستقبلاً حيث يستمر أفراد المجتمع الإماراتي من كبار السن في الاستمتاع بحياة كريمة ومحترمة ورعاية عالية الجودة.
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