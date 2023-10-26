معرض كلاسي اكسبو للمجوهرات والعطور والأزياء ينطلق في جدة

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
تحت شعار“مكان فيه كل شيء يشبهك” افتُتح معرض“كلاسي اكسبو” 2023، حيث يعتبر أضخم وأهم معرض يجمع بين جمال المجوهرات والعطور والأزياء، ويضم تجارب شبابية سعودية جديدة وعلامات تجارية محلية وخليجية صنعت خصيصا لهذا المعرض المقام في مركز السوبر دوم بجدة ويستمر من 25 – 31 أكتوبر 2023م.
ويستضيف المعرض مشاركة مصممين مجوهرات وعطور وأزياء متميزين وأكثر من مائة علامة تجارية محلية وخليجية من أفضل وأرقى الشركات في جميع التخصصات، كما يستضيف المعرض عددا من الفعاليات الجاذبة والترفيهية لإثراء تجربة الزوار.
وافتتح المعرض الأستاذ عماد بن محمد العبود النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذ سلطان أزهر نائب رئيس غرفة مكة المهندس عبدالعزيز الفاضل أمين عام غرفة حائل وسعادة مشاري المشاري رئيس مجلس إدارة مجموعة الروشن.
ويؤكد المشاري على أهمية رعاية غرفة جدة وغرفة مكة وغرفة حائل لهذا الحدث لما له من أثر كبير لتمكين المملكة من أن تصبح وجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات المحلية والخليجية، ودعم نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.
ويضيف الأستاذ مشاري أن معرض كلاسي اكسبو بوابة مهمة لتعريف العالم بأحدث تصاميم المجوهرات والعطور الشرقية والغربية والأزياء السعودية والتي تبرز جهود المملكة في تقديم تجربة عالمية متميّزة وبعدة قطاعات، وتعزز مكانتها البارزة بين أهم الأسواق على مستوى العالم، كما يدعم المعرض رواد الأعمال السعوديين، والعلامات التجارية السعودية الناشئة، التي بدأت أعمالها التجارية الصغيرة المبتكرة في هذه القطاعات، مع استعراض قصص نجاح ملهمة.
ويمتاز المعرض بمساحته الكبيرة والتي تقدر بإثنى عشر ألف مترا وبلمسة فنية تتوائم مع فخامة المعرض حيث تم تقسيم المعرض لعدة أجنحة وخدمات منها لاستضافة كبار الشخصيات ومؤثري قنوات التواصل الاجتماعي والخبراء بمجال المجوهرات والأزياء والعطور، وأجنحة بديكورات فريدة تتيح للزوار التنقل بسهولة بين الأجنحة والاطلاع على المعروضات والمنتجات واختيار كل شيء يشبهم ويحتاجونه، كما يتيح المعرض جناح للاستراحات وعربات الأطعمة والقهوة ومناطق للصلاة والجلسات الخارجية لتكتمل رحلة التسوق والاستمتاع بالمعروضات ومواقف للسيارات كل ذلك بتنظيم رائع وعمل جبار لتسهيل زيارة المعرض التسوق منه.
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