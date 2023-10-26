معرض كلاسي اكسبو للمجوهرات والعطور والأزياء ينطلق في جدة

جدة – أصداف نيوز:

تحت شعار“مكان فيه كل شيء يشبهك” افتُتح معرض“كلاسي اكسبو” 2023، حيث يعتبر أضخم وأهم معرض يجمع بين جمال المجوهرات والعطور والأزياء، ويضم تجارب شبابية سعودية جديدة وعلامات تجارية محلية وخليجية صنعت خصيصا لهذا المعرض المقام في مركز السوبر دوم بجدة ويستمر من 25 – 31 أكتوبر 2023م.

ويستضيف المعرض مشاركة مصممين مجوهرات وعطور وأزياء متميزين وأكثر من مائة علامة تجارية محلية وخليجية من أفضل وأرقى الشركات في جميع التخصصات، كما يستضيف المعرض عددا من الفعاليات الجاذبة والترفيهية لإثراء تجربة الزوار.

وافتتح المعرض الأستاذ عماد بن محمد العبود النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذ سلطان أزهر نائب رئيس غرفة مكة المهندس عبدالعزيز الفاضل أمين عام غرفة حائل وسعادة مشاري المشاري رئيس مجلس إدارة مجموعة الروشن.

ويؤكد المشاري على أهمية رعاية غرفة جدة وغرفة مكة وغرفة حائل لهذا الحدث لما له من أثر كبير لتمكين المملكة من أن تصبح وجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات المحلية والخليجية، ودعم نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

ويضيف الأستاذ مشاري أن معرض كلاسي اكسبو بوابة مهمة لتعريف العالم بأحدث تصاميم المجوهرات والعطور الشرقية والغربية والأزياء السعودية والتي تبرز جهود المملكة في تقديم تجربة عالمية متميّزة وبعدة قطاعات، وتعزز مكانتها البارزة بين أهم الأسواق على مستوى العالم، كما يدعم المعرض رواد الأعمال السعوديين، والعلامات التجارية السعودية الناشئة، التي بدأت أعمالها التجارية الصغيرة المبتكرة في هذه القطاعات، مع استعراض قصص نجاح ملهمة.

ويمتاز المعرض بمساحته الكبيرة والتي تقدر بإثنى عشر ألف مترا وبلمسة فنية تتوائم مع فخامة المعرض حيث تم تقسيم المعرض لعدة أجنحة وخدمات منها لاستضافة كبار الشخصيات ومؤثري قنوات التواصل الاجتماعي والخبراء بمجال المجوهرات والأزياء والعطور، وأجنحة بديكورات فريدة تتيح للزوار التنقل بسهولة بين الأجنحة والاطلاع على المعروضات والمنتجات واختيار كل شيء يشبهم ويحتاجونه، كما يتيح المعرض جناح للاستراحات وعربات الأطعمة والقهوة ومناطق للصلاة والجلسات الخارجية لتكتمل رحلة التسوق والاستمتاع بالمعروضات ومواقف للسيارات كل ذلك بتنظيم رائع وعمل جبار لتسهيل زيارة المعرض التسوق منه.