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اليابان تحث إسرائيل على وقف مؤقت للهجمات على غزة

10/26/2023 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حثّت اليابان، اليوم (الخميس)، إسرائيل على وقف هجومها على قطاع غزة المحاصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بحسب ((رويترز)).


وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع بين وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية وسفير إسرائيل لدى اليابان في وقت متأخر من أمس (الأربعاء)، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة اليوم.
واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (فيتو) لمعارضة مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي للدعوة لفترات هدنة إنسانية في القتال الذي أسقط آلاف الشهداء الفلسطينيين. كما فشل مشروع قرار روسي دعا لوقف إطلاق النار.

الشرق الاوسط


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