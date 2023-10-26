وزير خارجية إيران : الأوضاع بالمنطقة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأوضاع في المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن حماس حركة تحرير فلسطينية في مواجهة الاحتلال وهذا يتطابق مع القوانين الدولية.
وتابع "إجراءات قوات المقاومة والتحرير الفلسطينية تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة وأي قرار أممي يجب أن يطالب بوقف جرائم إسرائيل وإيصال المساعدات ورفض التهجير القسري."
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