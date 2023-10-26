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وزير خارجية إيران : الأوضاع بالمنطقة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة

10/26/2023 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأوضاع في المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.


وأضاف في تصريحات صحفية أن حماس حركة تحرير فلسطينية في مواجهة الاحتلال وهذا يتطابق مع القوانين الدولية.


وتابع "إجراءات قوات المقاومة والتحرير الفلسطينية تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة وأي قرار أممي يجب أن يطالب بوقف جرائم إسرائيل وإيصال المساعدات ورفض التهجير القسري."


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