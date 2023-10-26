الزراعة توضح للمواطنين طريقة شراء وفحص زيت الزيتون لتجنب التعرّض للغش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن شراء مادة زيت الزيتون من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يكونوا ضحية لعمليات الغش والتلاعب .وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن فحص زيت الزيتون سيكون متاحاً ومتوفراً في جميع مديريات الزراعة في جميع المحافظات مجاناً.



وقدمت الوزارة نصائح وإرشادات ضرورية خلال شراء الزيت أهمها، عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة أو من أماكن غير معروفة، وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق، لتجنب التعرض للغش أو الاحتيال.



وشددت على ضرورة شراء عبوات زيت الزيتون التي تحمل بطاقة بيان تشير إلى اسم المعصرة وعنوانها وتاريخ العصر، وشراء زيت الزيتون المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية أو العبوات الزجاجية قاتمة اللون.



ودعت الوزارة إلى الانتباه لبعض العبارات والتي قد تكون مضللة وقد تذكر على بطاقة البيان الملصقة على العبوات مثل، "زيت نقي 100%" أو "زيت زيتون مكرر"، فهذه العبارات لا تعني أن الزيت هو زيت زيتون بكر.