جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف عدد اسراه المؤكد لدى المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ الهجمات التي نفذتها حركة ((حماس)) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفاً أن العدد قد يزيد، وفقاً لوكالة ((رويترز)).
وكان قد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر إلى 309
الشرق الاوسط
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