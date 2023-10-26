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جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف عدد اسراه المؤكد لدى المقاومة

10/26/2023 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ الهجمات التي نفذتها حركة ((حماس)) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفاً أن العدد قد يزيد، وفقاً لوكالة ((رويترز)).

وكان قد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاع عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر إلى 309

الشرق الاوسط


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