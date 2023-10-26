الخدمة المدنية: الترشيح للوظائف من مخزون الديوان لا يلبي احتياجات الوظيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الترشيح للوظائف من مخزون الديوان المعتمدة على الأقدمية بحيث يخصص للأقدمية 50 نقطة من أصل 70 لا يعكس أي مدخلات نوعية في مجال تلبية احتياجات الوظيفة.



وأوضح الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية اليوم الخميس، والفريق الفني لمشروع تطوير أدوات وآليات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، أن ذلك يبرز أهمية التوجه الاستراتيجي للحكومة والديوان للتحول نحو الإعلان المفتوح الذي يسمح بتلبية احتياجات الوظيفة من مهارات وقدرات واستعدادات بشكل دقيق.



وأشار الى أهمية وجود نظام استقطاب تنافسي على أساس الجدارة والكفايات الوظيفية في ظل التوجه نحو اللامركزية في التعيين والانتقال للإعلان المفتوح وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وبما يوفر مدخلات مناسبة للخدمة المدنية من الموارد البشرية ذات الكفاءة والموهبة.



وأكد أن هذه الإجراءات العملية توجه وتنظم اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقا لمبادئ الجدارة والاستحقاق، بما يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحقق مبدأ الثواب والعقاب للموظف الجديد وتقصير مدة التأهيل للموظف وتسريع انخراطه في العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وجود دقة وتعمق في أساليب الاختيار من خلال الامتحانات التنافسية وتنوعها، والمقابلات بأشكالها المختلفة.



وأضاف، إن أهمية ذلك تكمن في أن بعض الأمور لا يمكن قياسها لاكتشاف جوانب سلوكية أو صفات شخصية أو أنماط إدارية تتطلبها عملية التفاعل في مجموعات العمل، وإنما من خلال مجموعة من الأدوات التي يعملون عليها لهذه الغاية بالتعاون مع وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبمتابعة وإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.



ونوه بأن الديوان بدأ العمل على إدخال مفاهيم الكفايات الوظيفية والإعلان المفتوح والامتحانات المبرمجة في مرحلة مبكرة وقام بإطلاق مصفوفة الكفايات الوظيفية في 2011، تزامنا مع العمل على مشروع تحديث بيانات طلبات التوظيف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لطالبي التوظيف تحتوي على جميع المعلومات من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية والدورات التدريبية، من أجل الانتقال للإعلان المفتوح.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة وتحديد مهام اللجنة التوجيهية للمشروع وبحث المنهجيات التي سيتم من خلالها العمل على تطوير أدوات وآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية واقتراح السياسات العامة لتنفيذ المشروع حسب أولويات العمل التي تحددها اللجنة والنسب المئوية المعتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية والنظام المعمول به لتنفيذ التحول للمسابقات التنافسية المفتوحة، بالإضافة لمهام اللجنة الأخرى كالوقوف على مستجدات العمل وتذليل الصعوبات والتحديات وإقرار المخرجات.