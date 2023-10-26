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معتصمون عراقيون يمنعون عبور شاحنات النفط للأردن

10/26/2023 6:11:21 AM
(MENAFN- Amman Net) افادت وسائل إعلام أجنبية ، مساء الأربعاء ، ان أنصار المليشيات العراقية المعتصمين قرب الحدود مع الأردن يمنعون عبور شاحنات النفط للأردن

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