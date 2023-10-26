معتصمون عراقيون يمنعون عبور شاحنات النفط للأردن

معتصمون عراقيون يمنعون عبور شاحنات النفط للأردن
التاريخ
10/26/2023 6:11:21 AM
(MENAFN
- Amman Net) افادت وسائل إعلام أجنبية ، مساء الأربعاء ، ان أنصار المليشيات العراقية المعتصمين قرب الحدود مع الأردن يمنعون عبور شاحنات النفط للأردن
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