كنائس الأردن تندد بجرائم الاحتلال وتتضامن مع غزة ومقاومتها

MENAFN - Amman Net) عمّان- أقيم في كاتدرائية "دخول السيد إلى الهيكل" -كبرى الكنائس الأرثوذكسية في العاصمة الأردنية عمّان- اعتصاما حاشدا تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع وعموم فلسطين.

ونظم الاعتصام المؤسسات الأرثوذكسية الأردنية والمجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، ورفع المشاركون فيه شعارات تندد بمجازر الاحتلال بحق أهالي غزة واستنكروا قصف المساجد والكنائس ودور العبادة، كما هتف المشاركون دعما للمقاومة الفلسطينية، ورفضا لوصف نضال الشعب الفلسطيني التحرري بالإرهاب.

وطالب المشاركون المقاومة بمزيد من الرد على جرائم الاحتلال، مستنكرين في هتافاتهم التي اختلطت مع دق أجراس الكنيسة الصمت الرسمي للأنظمة العربية، وعدم تقديم موقف جاد وحازم تجاه ما تتعرض له غزة من مجازر، كما طالب المشاركون بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان والقواعد الأجنبية.

وحضر الفعالية رؤساء الجمعيات الكنسية ومجموعات كشفية تابعة للكنائس الأردنية، إضافة لشخصيات رسمية وسيدات وأطفال، حيث قام المشاركون بإضاءة الشموع والهتاف لقطاع غزة.

وقال الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأب إبراهيم دبور إن على الجميع أن يعمل على تقوية الجبهة الداخلية للأردن، مضيفا "لن نستطيع مقاومة الاحتلال وأي غزو أو مشروع للوطن البديل وأي مساومة على الوطن، إلا بقوة الوحدة الوطنية ومع الهاشميين".

وأضاف دبور "نحن نحارب كل من يحارب العدل ونطلب من الله أن يلهم زعماء العالم العودة لرشدهم"، مشيرا إلى ضرورة أن ينظروا إلى الأسباب التي تسببوا بها ودعت إلى هذه الحرب وهو الاحتلال، داعيا إلى المطالبة بخروج كافة الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال أصل المشكلة

وقال مسؤول المركز الإعلامي في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس الأب سفرونيوس حنا إن الفعالية تأتي رفضا للإبادة والجرائم وإدانة للاحتلال الذي يمارس جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن الكنيسة ترفع صلواتها يوميا لرفع الحرب عن قطاع غزة.

بدوره، قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر إنه من الضروري أن يربط العالم بين ما يحدث حاليا من مجازر وقصف يعاني منه الشعب الفلسطيني، وبين جذر المشكلة وهو الاحتلال الجاثم منذ عشرات السنين، مضيفا أن زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، هو الحل الذي من الممكن أن يعود بالأمن للمنطقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار الأب بدر إلى أن الاحتلال لم يستثن مسجدا أو كنيسة من القصف أو مستشفى تابعا للكنيسة، في إشارة إلى مجزرة مستشفى المعمداني الذي يتبع الكنيسة الأسقفية الإنجيلية في القدس، التي راح ضحيتها مئات الشهداء، مضيفا أن الشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه يعاني الاحتلال منذ عشرات السنين، وهذه التشاركية ليست جديدة وما يعاني منه المسلم يعاني منه أخوه المسيحي بلا شك.

استهداف الكنائس

وتشهد الكنائس الأردنية منذ بدء معركة طوفان الأقصى فعاليات مختلفة دعما لغزة، حيث أقيمت الأيام الماضية تجمعات للأطفال والنساء وإضاءة الشموع وإقامة الصلوات، كما تم الإعلان عن استقبال التبرعات لأهالي غزة، في حين أقامت كنائس مدينة إربد شمال المملكة -أمس الأربعاء- صلاة ووقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة.

وتعرضت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنائس العالم والأقدم في غزة، للقصف الإسرائيلي، وارتقى على إثره عدد من الشهداء وتسبب في عشرات الإصابات، حسب مسؤولين في الكنيسة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي قال إن الكنيسة تعرضت لأضرار بالغة نتيجة غارات الاحتلال.

وفي بيان لها، قالت البطريركية الأرثوذكسية في القدس إن كنائس غزة مصممة على الاستمرار بالقيام بواجبها في استقبال النازحين وتوفير الحماية لهم، مشيرة إلى أن "هذه الاستهدافات تشكل جريمة حرب لا يمكن للعالم تجاهلها".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قالت في وقت سابق إن "هذا الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، ليستدعي وقفة وإدانة قوية من المجتمع الدولي ومن مجلس الكنائس العالمي، للضغط على هذا الكيان المارق لوقف عدوانه الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزل".

وعلى صعيد متصل، تم توثيق تكرار قيام المستوطنين في القدس بتكرار القيام بالبصق على أبواب الكنائس، لا سيما كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة في القدس، وهو ما يشير -بحسب ناشطين- إلى اعتداءات متكاملة يتعرض لها الكل الفلسطيني، وبأشكال مختلفة من الاحتلال ومستوطنيه.