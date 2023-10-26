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حرب غزة والانتشارات العسكرية للقوى العظمى في المنطقة

10/26/2023 6:11:20 AM
(MENAFN- Amman Net) أثار الانتشار العسكري للقوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق البحر المتوسط منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يوم السابع من أكتوبر 2023 مخاوف العديدين، حيث شكلت العملية العسكرية التي بدأتها حركة حماس لحظة كاشفة للكثير من الديناميكيات الإقليمية والدولية والأدوار النسبية لكل طرف في هذه المعادلة التي تتعدى مسألة الأمن الإقليمي إلى الأمن الدولي؛ وعليه يتناول هذا التقدير تلك التحركات العسكرية من منطلق تحليل المخاطر الجيوسياسية.

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