على خلفية الحرب.. تزايد الطلب على أدوية الأمراض النفسية في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحت/PNN- قفزت نسبة الطلب على شراء الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية بين الإسرائيليين، بنسبة 30% منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، وما أعقبها من تطورات، بحسب موقع (ICE) العبري المختص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكر الموقع الخميس، أن الطلبات التي وجهها إسرائيليون لتلقي رعاية نفسية، سواء عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جمعية "عيران/eran" التي تنشط في هذا المجال، زادت بنسبة 50% مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الحرب.

ونوهت الجمعية عبر موقعها إلى أنه "بسبب تكدس طلبات تلقي الرعاية النفسية، يمكن التحدث إلينا مرة واحدة في اليوم عبر إحدى الخدمات المتاحة حسب اختياركم".

وناشدت المتضررين نفسيًّا والذين يتواصلون معها قائلة: "يتعين عليكم حين تستخدمون وسائل الدعم المتاحة، أن تُعبِّروا عن أنفسكم بطريقة ثقافية تحترم الآخرين، ويجب ألا تستخدموا عبارات مسيئة".

وتضع الجمعية شعارًا ضمن تحديث لها عقب بدء الحرب، مخصص هذه المرة للجنود الإسرائيليين، ويحمل الشعار تصميمًا لصورة مجند ومجندة بينما كُتب عليه "أيها الجندي، أيتها الجندية، في الوقت الذي تحموننا، هناك من يحميكم – عيران هنا معكم تحدثوا إلينا".

وتؤشر البيانات والتحديثات بموقع الجمعية على أنها لاحظت أن المتصلين بها سواء عبر الهاتف أو تطبيق "واتس آب" أو غيره، دأبوا على استخدام عبارات مسيئة مثل السباب، كما إن الشعار الجديد الخاص بالجنود يشرح الحالة النفسية التي لا تقتصر فقط على المدنيين.

أمَّا الموقع الذي نشر التقرير، فقد لفت إلى أن الزيادة في طلب الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية بلغت مستويات كبيرة للغاية في الأسبوعين الماضيين، ومنذ بدء العمليات الإسرائيلية في غزة، مضيفًا: "غرقت البلاد في وضع بالغ الصعوبة لا نعلم مدى حجمه، بينما يتدهور الوضع الأمني".

ونقل عن خبراء نفسيين قولهم إن "بعض الحلول قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض الآخر، وإن النصائح التي يقدمها المعالجون لمن أصيبوا بأزمة نفسية تشمل الاسترخاء وتقنيات مختلفة"، لكنه طالب الجمهور بالتعامل بشكل واقعي.

ونصح المختصون بأنه "عند الإقامة في الملاجئ يتعين بذل نشاط ما بشكل مستمر، والقيام باللعب باستخدام ألعاب الهاتف على سبيل المثال".

ونقل الموقع نصائح أخرى للإسرائيليين مثل "التركيز على خلق حالة هروب من الواقع، مثل مشاهدة حلقة من مسلسل أو كليبات غنائية، بغية الخروج من نوبات الهلع".