MENAFN - Palestine News Network ) (صور + فيديو)تاريخ النشر:26.10.2023 | 09:33 GMT |

آخر تحديث:26.10.2023 | 09:57 GMT | أخبار العالم العربي

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RT

اشتعلت النيران في مساحات حرجية واسعة عند الحدود الجنوبية للبناني، بسبب "القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية" التي ألقاها الجيش الإسرائيلي، فيما تعمل طوافات الجيش على إخماد الحرائق.

حرائق جنوبي لبنان بسبب القصف الإسرائيلي (صور + فيديو)إسرائيل تبحث تمديد إخلاء المستوطنات الحدودية حتى 31 ديسمبر

وقال مراسل قناة "المنار" اللبنانية: "لا زالت النيران تلتهم مساحات حرجية واسعة عند الحدود في اللبونة جنوبي الناقورة بسب القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية التي ألقاها العدو مساء أمس تسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات لألغام من مخلفات الاحتلال".





وناشد رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة قوات "اليونيفيل" والدفاع المدني المساعدة لإطفاء الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية بين بلدتي علما الشعب والناقورة في منطقة اللبونة.

وأكد عواضة أن "الحريق جاء نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ليل أمس بقذائف فوسفورية حارقة ولا تزال النيران مشتعلة لغاية الآن".





وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقد وصل عدد قتلى "حزب الله" جراء لقصف الإسرائيلي إلى 41.

المصدر: RT



