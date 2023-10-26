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أسهم أوروبا تهبط بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار المركزي الأوروبي

10/26/2023 6:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.


وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.1% على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى 5% وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.


ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4% في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

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