أضرار كثرة المنبهات الشاي والقهوة على الصحة



المنبهات هي مجموعة من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وتزيد من اليقظة والانتباه، ومن أشهر المنبهات الشعبية هي الشاي والقهوة، ولكن هناك أيضًا منبهات أخرى مثل المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الطاقة.

ويحتوي كل كوب من القهوة على حوالي 95 ملغ من الكافيين، في حين يحتوي كوب من الشاي الأسود على حوالي 47 ملغ من الكافيين، وتختلف كمية الكافيين في المشروبات الأخرى، حيث يحتوي كوب من المشروبات الطاقة على حوالي 80 ملغ من الكافيين.

ومع ذلك، يجب أن يتم استهلاك المنبهات بحذر، حيث إن تناول كمية كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الأرق والقلق والارتجاف، وقد يزعج بعض الأشخاص من المعدة أو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وكثرة تناول المنبهات قد تسبب عدة آثار سلبية على صحة الإنسان، لذلك يستعرض "الدستور" بعض الأضرار المحتملة:

الأرق



يمكن أن يؤدي تناول المنبهات بكميات كبيرة إلى صعوبة في النوم والأرق، مما يؤثر على جودة النوم ويزيد من التعب والإرهاق.

القلق والتوتر



قد يزيد تناول المنبهات من مستويات القلق والتوتر، ويجعل الشخص يشعر بالارتجاف والتوتر العصبي.

اضطرابات المعدة



قد يسبب تناول المنبهات بكميات كبيرة مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة المفرطة والحرقة والغثيان.

اضطرابات القلب



يمكن أن يؤدي تناول المنبهات بكميات كبيرة إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل قلبية في بعض الأشخاص.

الإدمان



تحتوي المنبهات على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب الإدمان في حالة تناولها بشكل متكرر وبكميات كبيرة، مما يجعل الشخص يعتمد على المنبهات للحفاظ على اليقظة والانتباه.

لذا، يُنصح بتناول المنبهات بشكل معتدل وفقًا لتوصيات الأطباء، وتجنب تناولها بكميات كبيرة أو بشكل مفرط للحفاظ على صحة جيدة.

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