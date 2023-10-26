صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر غداً الجمعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري غداً الجمعة الموافق 27 من الشهر، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة (741,043,946.21) درهم بزيادة قدرها (64,850,783) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (676,193,163.08) دراهم.
ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,159) مستفيداً بزيادة قدرها (1,259) عن أكتوبر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,900) مستفيد.
وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26102023000110011019ID1107308784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.