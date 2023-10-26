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صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر غداً الجمعة

10/26/2023 6:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري غداً الجمعة الموافق 27 من الشهر، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة (741,043,946.21) درهم بزيادة قدرها (64,850,783) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (676,193,163.08) دراهم.


ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,159) مستفيداً بزيادة قدرها (1,259) عن أكتوبر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,900) مستفيد.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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