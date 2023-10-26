الصين ترسل أصغر طاقم رواد سنا على الإطلاق إلى محطتها الفضائية

أرسلت الصين أصغر طاقم من رواد الفضاء سنا على الإطلاق إلى محطتها الفضائية تيانجونج (القصر السماوي) اليوم الخميس، مما يمهد الطريق أمام جيل جديد من رواد الفضاء الصينيين لتعزيز طموحات البلاد في مجال الفضاء في المستقبل.

انطلقت المركبة الفضائية شنتشو-17 والرواد الثلاثة على متن صاروخ من طراز لونج مارش-2إف من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

ويقود المهمة التي تستمر ستة أشهر الطيار السابق بالقوات الجوية تانغ هونغ (48 عاما)‭ ‬الذي شارك في أول مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء عام 2021.

ويرافقه اثنان من رواد الفضاء الأصغر سنا هما تانغ شينغ جي (33 عاما) وجيانغ شين لين (35 عاما) وكلاهما يسافر إلى الفضاء للمرة الأولى. وكانا قد انضما إلى الدفعة الثالثة من رواد الفضاء الصينيين في سبتمبر

2020.

وسيحل رواد الفضاء محل طاقم شنتشو-16 الذي وصل إلى المحطة في نهاية مايو .

وتمثل شنتشو-17 المهمة المأهولة الثانية عشرة للصين منذ مهمة الفضاء المنفردة التي قام بها يانغ ليوي في أكتوبر

2003 وهو أول مواطن صيني يصعد إلى الفضاء.

أصبحت تيانجونج رمزا للطموحات الفضائية الصينية بعد استبعاد البلاد من برنامج محطة الفضاء الدولية لعقود. ويحظر القانون الأمريكي التعاون المباشر أو غير المباشر بين الصين وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن رواد الفضاء سيجرون تجارب علمية مختلفة خلال إقامتهم. ومن المقرر أيضا إرسال مهام لصيانة المحطة الفضائية التي تضررت بسبب حطام فضائي.

وتأمل الصين في إنزال مسبار غير مأهول على سطح القمر في الربيع المقبل. وترغب الصين في إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول 2030.

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