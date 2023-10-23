TASAWAR المعرض الأول من نوعه بتقنية الواقع المعزز

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يسر شركة سناب شات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء السعودية، أن تعلن عن TASAWAR، المعرض الرائد للواقع المعزز الذي يدفع بحدود الموضة والإبداع من خلال التكنولوجيا. يقام معرض TASAWAR في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض حيث يجمع الشركاء المحليين، ونجوم سناب شات، وعشاق الموضة، بالإضافة إلى الجمهور من عامة الناس ليعيشوا تجربة جديدة في عالمي الموضة والتكنولوجيا. سوف يعرض TASAWAR خمس علامات تجارية لمصممين سعوديين ومصممات سعوديات، وهم: حكايات، هندامي، آرأم، أباديا، Kaf by Kaf.
يأتي هذا الحدث، TASAWAR، والذي يشتق اسمه من الكلمة العربية“تصور” لينقل زائريه إلى عالم يلتقي فيه جمال تصميم الموضة بقوة تكنولوجيا الواقع المعزز في سلسلة من التجارب والأنشطة المتميزة. سيقدم المعرض زيارات ممتعة لصالات عرض المصممين والمصممات، وممرات عروض الأزياء الافتراضية، وتجربة الملابس، وعدسات السيلفي، وغيرها من التجارب. وسوف تنبض هذه التجارب بالحياة من خلال كاميرات سناب شات وتكنولوجيا الواقع المعزز المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز العالم الواقعي وليس استبداله بالواقع الافتراضي. وفي إطار سعيه إلى تثقيف وإلهام المصممين والمصممات السعوديين وغيرهم، حيث سوف يستضيف معرض TASAWAR باقة من الخبراء ومجموعة من حلقات النقاش بقيادة شريك المحتوى، مجموعة شلهوب، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة الفاخرة والحلول المبتكرة. تغطي هذه الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل“مشهد الموضة المزدهر في المملكة العربية السعودية” و“مستقبل الموضة في المملكة العربية السعودية” و“الدمج بين الإبداع والتقنية: مستقبل التصميم”.
إضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو سناب شات أيضًا من الاحتفال بالنسخة الافتتاحية لأسبوع الموضة في الرياض من خلال عدسة بتموجي Bitmoji ثلاثية الأبعاد التي تجسد ممر عروض الأزياء كما وأنه حقيقة ماثلة أمام أعينهم لتمكن عشاق الموضة من السير بثقة فوق ممر العرض في أسبوع الموضة بالرياض في تجربة شخصية من خلال استخدام عدسات البتموجي Bitmoji الخاص بهم، كما وأنهم نجوم العرض الرئيسيين.
مع وجود أكثر من 85 في المائة من المستخدمين في المملكة العربية السعودية يتفاعلون مع عدسات سناب شات يوميًا، تتمثل مهمة سناب شات في إطلاق العنان لإمكانيات إبداعية كان من ضرب المستحيل تصورها سابقاً من خلال تقنية الواقع المعززة، وتمكين صناعة الأزياء لكي تصبح تجربة شخصية بشكل أكبر و يسهل الوصول إليها والتعامل معها. يأتي TASAWAR كجزء من الشراكة بين سناب شات ووزارة الثقافة للترويج للنسخة الافتتاحية من أسبوع الموضة في الرياض عالمياً. وبأسلوب مبتكر ومتميز، يقدم معرض TASAWAR وعداً بأنه حدث يجب زيارته يعرض الإمكانيات اللامحدودة التي تحدثها تكنولوجيا الواقع المعززة في صناعة الموضة مغيراً بذلك الطريقة التي يرى بها الناس عالم الموضة والجمال.
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