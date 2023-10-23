TASAWAR المعرض الأول من نوعه بتقنية الواقع المعزز

الرياض – أصداف نيوز:

يسر شركة سناب شات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء السعودية، أن تعلن عن TASAWAR، المعرض الرائد للواقع المعزز الذي يدفع بحدود الموضة والإبداع من خلال التكنولوجيا. يقام معرض TASAWAR في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض حيث يجمع الشركاء المحليين، ونجوم سناب شات، وعشاق الموضة، بالإضافة إلى الجمهور من عامة الناس ليعيشوا تجربة جديدة في عالمي الموضة والتكنولوجيا. سوف يعرض TASAWAR خمس علامات تجارية لمصممين سعوديين ومصممات سعوديات، وهم: حكايات، هندامي، آرأم، أباديا، Kaf by Kaf.

يأتي هذا الحدث، TASAWAR، والذي يشتق اسمه من الكلمة العربية“تصور” لينقل زائريه إلى عالم يلتقي فيه جمال تصميم الموضة بقوة تكنولوجيا الواقع المعزز في سلسلة من التجارب والأنشطة المتميزة. سيقدم المعرض زيارات ممتعة لصالات عرض المصممين والمصممات، وممرات عروض الأزياء الافتراضية، وتجربة الملابس، وعدسات السيلفي، وغيرها من التجارب. وسوف تنبض هذه التجارب بالحياة من خلال كاميرات سناب شات وتكنولوجيا الواقع المعزز المبتكرة، التي تهدف إلى تعزيز العالم الواقعي وليس استبداله بالواقع الافتراضي. وفي إطار سعيه إلى تثقيف وإلهام المصممين والمصممات السعوديين وغيرهم، حيث سوف يستضيف معرض TASAWAR باقة من الخبراء ومجموعة من حلقات النقاش بقيادة شريك المحتوى، مجموعة شلهوب، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة الفاخرة والحلول المبتكرة. تغطي هذه الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل“مشهد الموضة المزدهر في المملكة العربية السعودية” و“مستقبل الموضة في المملكة العربية السعودية” و“الدمج بين الإبداع والتقنية: مستقبل التصميم”.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو سناب شات أيضًا من الاحتفال بالنسخة الافتتاحية لأسبوع الموضة في الرياض من خلال عدسة بتموجي Bitmoji ثلاثية الأبعاد التي تجسد ممر عروض الأزياء كما وأنه حقيقة ماثلة أمام أعينهم لتمكن عشاق الموضة من السير بثقة فوق ممر العرض في أسبوع الموضة بالرياض في تجربة شخصية من خلال استخدام عدسات البتموجي Bitmoji الخاص بهم، كما وأنهم نجوم العرض الرئيسيين.





مع وجود أكثر من 85 في المائة من المستخدمين في المملكة العربية السعودية يتفاعلون مع عدسات سناب شات يوميًا، تتمثل مهمة سناب شات في إطلاق العنان لإمكانيات إبداعية كان من ضرب المستحيل تصورها سابقاً من خلال تقنية الواقع المعززة، وتمكين صناعة الأزياء لكي تصبح تجربة شخصية بشكل أكبر و يسهل الوصول إليها والتعامل معها. يأتي TASAWAR كجزء من الشراكة بين سناب شات ووزارة الثقافة للترويج للنسخة الافتتاحية من أسبوع الموضة في الرياض عالمياً. وبأسلوب مبتكر ومتميز، يقدم معرض TASAWAR وعداً بأنه حدث يجب زيارته يعرض الإمكانيات اللامحدودة التي تحدثها تكنولوجيا الواقع المعززة في صناعة الموضة مغيراً بذلك الطريقة التي يرى بها الناس عالم الموضة والجمال.