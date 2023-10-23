سقوط الغرب!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬الآن‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬انكشف‭ ‬أمامه‭ ‬زيف‭ ‬كل‭ ‬الشعارات‭ ‬الغربية‭ ‬خاصة‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬ينكشف‭ ‬أمامه‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬القناع‭ ‬الأخير‮»‬‭ ‬آخر‭ ‬البشاعات‭ ‬للحضارة‭ ‬الغربية‭!‬

أمريكا‭ ‬التي‭ ‬انهزمت‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬طالبان‮»‬‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وأمام‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬السنية‮»‬‭.. ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬تعتقد‭ ‬أنها‭ ‬بكيانها‭ ‬الصهيوني‭ ‬ستسحق‭ ‬معه‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بشعبها‭ ‬وقضيته‭ ‬العادلة،‭ ‬وبكل‭ ‬فصائل‭ ‬تلك‭ ‬المقاومة‭ ‬المختلفة،‭ ‬وأنها‭ ‬ستنتصر‭!‬

{ ‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬المجازر‭ ‬والمذابح‭ ‬والهدم‭ ‬والحرق‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزّة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬فلسطين‭ ‬تاريخيًا،‭ ‬فإن‭ ‬الغرب‭ ‬بات‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ (‬مهزومًا‭) ‬و‭(‬عارياً‭) ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ادعاه‭ ‬حول‭ ‬نفسه،‭ ‬وحول‭ (‬نموذجه‭ ‬الحضاري‭) ‬في‭ ‬العالم‭! ‬والذي‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ (‬أسوأ‭ ‬نموذج‭ ‬ونظام‭ ‬استعماري‭ ‬إمبريالي‭ ‬مرّ‭ ‬على‭ ‬البشرية‭) ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الهمجية‭ ‬والوحشية،‭ ‬المغلفة‭ ‬بالزيف‭ ‬والازدواجية‭! ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سقطت‭ ‬كل‭ ‬شعاراته‭ ‬التي‭ ‬تدثرت‭ ‬بها‭ ‬حضارته‭ ‬وتم‭ ‬ترويجها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كالحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والديموقراطية‭! ‬التي‭ ‬معًا‭ ‬تجردت‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتكامل‭ ‬الحضارات‭ ‬والثقافات‭! ‬والسبب‭ ‬أن‭ (‬الماسونية‭ ‬والصهيونية‭) ‬اللتين‭ ‬تحكمان‭ ‬الغرب‭ ‬بكل‭ ‬آليات‭ ‬ونظام‭ ‬الحكم،‭ ‬اختزلت‭ ‬في‭ ‬نفسها‭ ‬أخيرًا‭ ‬وبشكل‭ ‬فاضح‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬واليوم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ (‬نازية‭ ‬وفاشية‭ ‬وعنصرية‭ ‬وسقوط‭ ‬أخلاقي‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬المحللّين‭ ‬الاستراتيجيين‭!‬

{ ‭ ‬لقد‭ ‬حارب‭ ‬الغرب‭ ‬بحضارته‭ ‬‮«‬اللاأخلاقية‮»‬‭ ‬من‭ ‬نواح‭ ‬كثيرة،‭ ‬كل‭ ‬الحضارات‭ ‬البشرية‭ ‬الأخرى‭!‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬حضارته‭ ‬الغربية‭ ‬و«الرأسمالية‭ ‬المعولمة‭ ‬البشعة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬نهاية‭ ‬التاريخ‭ ‬كما‭ ‬قال‭ (‬فوكوياما‭)! ‬ولكن‭ ‬التاريخ‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬والحضارات‭ ‬الإنسانية‭ ‬السابقة‭ ‬الأقدم‭ ‬وكلها‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬قبل‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬من‭ ‬الميلاد،‭ ‬باقية‭ ‬وزاخرة‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬لذاكرة‭ ‬الشعوب‭ ‬الحضارية‭ ‬والتاريخية‭ (‬الثقافية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬ومعها‭ ‬الحضارات‭ ‬الأخرى‭! ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬يشهد‭ ‬نهايته‭ ‬هو‭ ‬حضارة‭ ‬الغرب‭ (‬التي‭ ‬تتهاوى‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬كله‭) ‬وهو‭ ‬يتململ‭ ‬ويتمرد‭ ‬كعالم‭ ‬على‭ (‬الظلامية‭ ‬الغربية‭)! ‬

‭(‬مرآة‭ ‬غزة‭) ‬وشهداؤها‭ ‬وضحاياها‭ ‬أمام‭ ‬الهمجية‭ ‬العسكرية‭ ‬لصهاينة‭ ‬الكيان‭ ‬والغرب،‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العصابات‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النكبة،‭ ‬مستمرة‭ ‬كعقلية‭ ‬وكمنهج‭ ‬تفكير‭ ‬غربي‭ ‬للتأسيس‭ ‬لنكبة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ثانية،‭ ‬وكما‭ ‬يعتقدون‭! ‬ولذلك‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬وقد‭ ‬تحالف‭ ‬الغرب‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لتنفيذ‭ (‬محرقة‭ ‬فلسطينية‭ ‬جديدة‭)!‬

{ ‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ (‬ساوى‭ ‬بين‭ ‬الصهيونية‭ ‬والعنصرية‭) ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإسقاط‭ ‬القرار‭ ‬كالعادة‭ ‬بالفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬الغربي،‭ ‬يتضح‭ ‬له‭ ‬الآن،‭ ‬أن‭ ‬الصهيونية‭ ‬تجاوزت‭ ‬حتى‭ ‬النازية‭! ‬لأنها‭ ‬احتوتها‭ ‬مع‭ ‬الفاشية‭ ‬وكل‭ ‬الأنظمة‭ ‬اللا‭ ‬أخلاقية‭! ‬لتتفوق‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬وحشيتها‭! ‬وبذلك‭ ‬سجلت‭ ‬للعالم‭ ‬نموذجًا‭ ‬جديدا،‭ ‬هي‭ (‬النازية‭ ‬والفاشية‭ ‬الصهيونية‭) ‬باعتبارها‭ (‬الظلامية‭ ‬الحقيقية‭) ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬و«الماسونية‭ ‬العالمية‭ ‬ونخبتها‮»‬،‭ ‬سبب‭ ‬كل‭ ‬كوارث‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬لأنها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬وقادتها،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬أدوات‮»‬‭ ‬لتصدير‭ ‬كل‭ ‬الشرور،‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬أي‭ ‬خيال‭ ‬للفتك‭ ‬بالبشرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والحضارات‭ ‬والقيم‭ ‬الأخلاقية‭! ‬وهؤلاء‭ ‬يريدون‭ ‬من‭ ‬العالم‭ (‬أن‭ ‬يتعايش‭) ‬مع‭ ‬التوحش‭ ‬الاستعماري‭ ‬‮«‬العولمي‮»‬‭ ‬المحاط‭ ‬بالقوة‭ ‬المالية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والعسكرية‭! ‬ولا‭ ‬عجب‭ ‬أن‭ ‬صهاينة‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬هؤلاء،‭ ‬ظنًا‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬تعايش‭ ‬مع‭ ‬عنفه‭ ‬وبطشه‭ ‬وتوحشه‭ ‬طوال‭ (‬75‭ ‬عامًا‭) ‬قد‭ ‬أظهر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كل‭ ‬مخزونه‭ ‬الوحشي‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬ودون‭ ‬مواربة‭ ‬أو‭ ‬قناع‭! ‬إلا‭ ‬لوي‭ ‬عنق‭ ‬الحقائق‭ ‬وضخ‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والمرويات‭ ‬الملفقة‭ ‬عبر‭ ‬إعلامه‭ ‬والإعلام‭ ‬الغربي‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬المرتكبة‭ ‬اليوم‭ ‬والمذابح‭ ‬والمحارق‭ ‬بالفوسفور‭ ‬الأبيض،‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬منتهى‭ ‬السقوط‭ ‬الأخلاقي‭! ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬البث‭ ‬الحي‭ ‬للأشلاء،‭ ‬إنما‭ ‬يردّدون‭ ‬أكاذيب‭ ‬الكيان‭! ‬فهي‭ (‬حالة‭ ‬تماهي‭ ‬مع‭ ‬العنصرية‭ ‬والفاشية‭ ‬والنازية‭)! ‬واضطر‭ ‬الغرب‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬وجهه‭ ‬الحقيقي‭ ‬ضد‭ ‬شعب‭ ‬أعزل‭ ‬مسجون‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬،‭ ‬يقتله‭ ‬‮«‬الوحش‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬تتمرّد‭ ‬ضدّ‭ ‬تكريس‭ ‬هذا‭ ‬النموذج،‭ ‬فيما‭ ‬‮«‬القادة‭ ‬الغربيون‮»‬‭ ‬وحدهم‭ ‬يتماهون‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬النموذج‭ ‬المركب‭ ‬للوحش،‭ ‬الذي‭ ‬اغتصب‭ ‬وطنًا‭ ‬وشرد‭ ‬وقتل‭ ‬شعبًا‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬بحجة‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬بعضهم‭ (‬إنها‭ ‬حرب‭ ‬دينية‭)! ‬إنهم‭ ‬مجرد‭ ‬أدوات‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الغرب‭ (‬يتهاوى‭) ‬من‭ ‬نواح‭ ‬مختلفة‭! ‬خاصة‭ ‬وقد‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والشرائع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية،‭ ‬ولهذا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتغيرّ‭! ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يتعايش‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ (‬يشرعون‭) ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬وقتل‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفطرتها‭! ‬

‭(‬لقد‭ ‬سقط‭ ‬الغرب‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬السقوط،‭ ‬واتضحّ‭ ‬أن‭ ‬شعارات‭ ‬حضارته‭ ‬مجرد‭ ‬أقنعة‭ ‬للغزو‭ ‬والاستعمار‭ ‬والإمبريالية‭ ‬والهيمنة‭! ‬وأن‭ ‬أدواته‭ ‬لذلك‭ ‬هو‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬والمجازر‭ ‬و«سرقة‭ ‬الأوطان‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬طلعت‭ ‬رميح‮»‬‭ ‬لقد‭ ‬أسقطت‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬الحضارة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬سقوط‭ ‬ساسة‭ ‬الغرب‭ ‬وقادته‭ ‬في‭ ‬هاوية‭ (‬الصهيونية‭ ‬النازية‭ ‬الفاشية‭) ‬والاندغام‭ ‬مع‭ ‬أكاذيبها‭ ‬لتبرير‭ (‬المحارق‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭) ‬إلا‭ ‬واجهة‭ ‬كبيرة‭ ‬اليوم‭ ‬لذلك‭ ‬السقوط‭! ‬لقد‭ ‬انكشف‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬طويلاً‭ ‬بعد‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ (‬نموذج‭ ‬للنظام‭ ‬العالمي‭) ‬يقوده‭ ‬الغرب‭ (‬المهزوم‭) ‬في‭ ‬نموذجه‭ ‬هذا‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وبكل‭ ‬المعايير‭! ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬سقط‭ ‬معه‭ ‬ديكوره‭ ‬الخارجي‭!‬