فوائد وأضرار تبييض الأسنان

MENAFN - Al Wakeel News)تستخدم علاجات تبييض الأسنان البيروكسيدات، ويخترق البيروكسيد طبقات الأسنان جزئياً، ويزيل المركبات التي تسبب تغير اللون، إلا أن هناك بعض مشاكل السلامة تتعلق بمينا الأسنان يجب أخذها في الاعتبار.



تركيز وطول فترة بقاء المادة المبيّضة على مينا الأسنان يؤثر عليها وتحتوي معظم مركبات بيروكسيد الهيدروجين على تركيز 3%، ويشعر البعض بالقلق من أن التركيز العالي من البيروكسيد قد يؤدي إلى مزيد من الآثار الجانبية، مثل انهيار المينا وحساسية الأسنان.



ويمكن أن يصل تركيز بيروكسيد الهيدروجين في أدوات تبييض الأسنان المتوفرة إلى 10%. وقد يقدم أطباء الأسنان أيضاً علاجات تبييض بتركيز يصل إلى 40%.



ووفق "هيلث داي"، لا تحدث هذه الآثار الجانبية في كثير من الأحيان، ومع ذلك، يبدو أن طول الوقت الذي تقضيه هذه المنتجات على الأسنان عامل هام.



وقد وجدت دراسات عرضها مديكال نيوز توداي، أن المواد الهلامية ذات التركيز المنخفض لها تأثيرات سلبية أكثر على مينا الأسنان، عندما تبقى على الأسنان لفترات أطول.



وغالباً ما تتطلب المواد الهلامية ذات التركيز العالي وقتاً أقل على الأسنان لتكون فعالة، ما قد يقلل من خطر تلف المينا.

ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى في المجلة الأمريكية لطب الأسنان أن غسول الفم التجاري الذي يحتوي على 1.5% فقط من بيروكسيد الهيدروجين يسبب تفتيحاً ملحوظاً في مينا الأسنان البشرية بعد 4 أسابيع.



ويمكن تخفيف غسول الأسنان، الذي يتوفر بتركيز 3%، باستخدام ملعقتين منه مع نصف كوب من الماء.



وبشكل عام، تنبغي استشارة طبيب الأسنان قبل تبييض الأسنان، خاصة لأصحاب الأسنان الحساسة، أو حال وجود مشاكل في اللثة.

24