اشتري تذكرتك وكن جسرًا للأمل... لكل تذكرة قصة دعم في غزة!

اشتري تذكرتك وكن جسرًا للأمل... لكل تذكرة قصة دعم في غزة!
التاريخ
10/23/2023 10:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شركة صن دايز للسياحة و السفر تعلن عن دعمها لاهلنا في غزة من خلال التبرع بنسبة 5%
من مبيعات جميع تذاكر السفر على متن الأردنية للطيران التي سيتم شراؤها من خلال مكاتب صن دايز
دعونا نتكاتف من أجل دعمهم وصمودهم
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