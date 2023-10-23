ضابط سابق: واشنطن مضطرة للاعتراف باستحالة فوز أوكرانيا في النزاع مع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الضابط السابق في مشاة القوات الأوكرانية برايان بيرليتيك أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بدأوا يدركون استحالة فوز أوكرانيا في الصراع.وكتب بيرليتيك في مقالة لصحيفة "Global Times": "مع فهم الغرب أن الأعمال القتالية في أوكرانية تحمل طابع صراع طويل الأمد، فقد اضطر للاعتراف بأن انتصار أوكرانيا غير مرجح".



وعبر الخبير عن اعتقاده أن ذلك مرتبط بين أمور أخرى بأن روسيا تنتج ذخيرة أكثر من الغرب، وسعرها أقل من أسعار ذخيرة الناتو، مشيرا إلى أنه يمكن رؤية نفس النزع في أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات.



وأضاف أن واشنطن أصبحت أيضا بسبب تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممولا عسكريا رئيسيا لتل أبيب، موضحا أن البيت الأبيض يحاول حاليا تزويد أوكرانيا وإسرائيل بالسلاح من احتياطاته المستنفدة وفي ظل مستويات إنتاج غير كافية بشكل واضح.



وأردف: "يصبح احتمال أن تحقق الولايات المتحدة ولو واحدا من أهدافها الاستراتيجية الحالية، ناهيك عن تحقيقها كلها، ضئيلا بشكل متزايد".

RT