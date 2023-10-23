الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل
التاريخ
10/23/2023 10:12:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من الخليل.
وقال مراسل "وفا " إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله يوسف بشير سليمية من بلدة إذنا غرب الخليل، بعد احتجازه على حاجز عسكري نصبته قرب مدخل مدينة الخليل الشمالي
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