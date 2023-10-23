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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

10/23/2023 10:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من الخليل.


وقال مراسل "وفا " إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله يوسف بشير سليمية من بلدة إذنا غرب الخليل، بعد احتجازه على حاجز عسكري نصبته قرب مدخل مدينة الخليل الشمالي

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