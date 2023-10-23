Monday, 23 October 2023 06:48 GMT

بسبب الحرب الغاشمة.. الخسائر تعصف باقتصاد إسرائيل يومياً - أرقام

10/23/2023 10:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات اقتصاد الاحتلال اليوم في عين العاصفة على اثر العدوان الغاشم على غزة، فوضعت مؤسسات التصنيف الائتماني، وعلى رأسهم وكالاتي (موديز وفيتش) اقتصاد الاحتلال تحت المراجعة السلبية، وفقد الاقتصاد في أول أسبوع من التصعيد نحو 1.5 مليار دولار، ويتوقع ان ترتفع هذه الفاتورة إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


وبين تقرير اقتصادي، أن هذه الخسائر تترجم تعطل الحياة لدى الاحتلال، مع استمرار صواريخ المقاومة القادمة من غزة وجنوب لبنان، واستدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، والتي أدت إلى توقف حركة النقل والسياحة، وعطلت المدارس والمصانع.


كما أدى العدوان الهمجي للاحتلال إلى التسبب بنزيف حاد في البورصة تل أبيب، والتي هبطت لأدنى مستوى في عامين، وخسر المؤشر الرئيسي في البورصة T-35 أكثر من 11 %، وهو ما يعادل نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 3 اسابيع.


هذا بالإضافة إلى الانهيار غير مسبوق في قيمة الشيكل الذي تهاوى أمام الدولار لأدنى مستوى له منذ مارس من العام 2015.


عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، ودفع بأسعار النفط للعودة فوق مستويات لتتجاوز الـ 90 دولاراً، كما لامس الذهب مستويات الـ 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آب الماضي.


MENAFN23102023000208011052ID1107288107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث