بسبب الحرب الغاشمة.. الخسائر تعصف باقتصاد إسرائيل يومياً - أرقام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات اقتصاد الاحتلال اليوم في عين العاصفة على اثر العدوان الغاشم على غزة، فوضعت مؤسسات التصنيف الائتماني، وعلى رأسهم وكالاتي (موديز وفيتش) اقتصاد الاحتلال تحت المراجعة السلبية، وفقد الاقتصاد في أول أسبوع من التصعيد نحو 1.5 مليار دولار، ويتوقع ان ترتفع هذه الفاتورة إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



وبين تقرير اقتصادي، أن هذه الخسائر تترجم تعطل الحياة لدى الاحتلال، مع استمرار صواريخ المقاومة القادمة من غزة وجنوب لبنان، واستدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، والتي أدت إلى توقف حركة النقل والسياحة، وعطلت المدارس والمصانع.



كما أدى العدوان الهمجي للاحتلال إلى التسبب بنزيف حاد في البورصة تل أبيب، والتي هبطت لأدنى مستوى في عامين، وخسر المؤشر الرئيسي في البورصة T-35 أكثر من 11 %، وهو ما يعادل نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 3 اسابيع.



هذا بالإضافة إلى الانهيار غير مسبوق في قيمة الشيكل الذي تهاوى أمام الدولار لأدنى مستوى له منذ مارس من العام 2015.



عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، انعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، ودفع بأسعار النفط للعودة فوق مستويات لتتجاوز الـ 90 دولاراً، كما لامس الذهب مستويات الـ 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ آب الماضي.

