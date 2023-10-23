إسبانيا تصادر مجوهرات أوكرانية بقيمة 60 مليون يورو

عُثر على 11 قطعة مجوهرات من الذهب تعود إلى التراث التاريخي الأوكراني وتُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليون يورو "أكثر من 63 مليون دولار"، في إسبانيا، حيث كان يأمل مهرّبون في إعادة بيعها بشكل غير قانوني، على ما أعلنت الشرطة الإسبانية "الاثنين".

وقالت الشرطة في بيان إن هذه المجوهرات "التي تتمتع بقيمة تاريخية واقتصادية كبيرة" اختفت قبل سنوات عدة بعد عرضها في أحد متاحف كييف بين عامي 2009 و2013.

وأشارت إلى أنّ غالبيتها صودرت في سبتمبر الفائت، خلال عملية للشرطة ضد "شبكة إجرامية متورطة في تهريب القطع التي تحمل أهمية ثقافية في أوكرانيا".

وأُوقف ثلاثة إسبان وأوكرانيّان خلال هذه العملية التي نُفّذت بمساعدة السلطات في أوكرانيا وبلغاريا وألبانيا وقبرص ومقدونيا الشمالية.

وتعود القطع الـ 11 التي تضم قلائد وأقراطاً وحزاماً مزيناً برؤوس حملان، إلى الثقافة اليونانية السكيثية التي كانت سائدة في القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد.

وكان من المقرر بيعها في مدريد، بحسب الشرطة التي اشارت إلى أنها أطلقت تحقيقاتها بعد عثورها عام 2021 على الحزام الذهبي الذي اشتراه رجل أعمال من مدريد ووضعه داخل صندوق.

وأتاح هذا التحقيق تتبّع الحزام إلى أن قام كاهن أوكراني يعيش في مدريد، بمساعدة أحد مواطنيه، بـ "تزوير الوثائق" التي تثبت أصالة المجوهرات وملكيتها، بحسب الشرطة.

وعُثر بحوزة الكاهن على القطع العشر الأخرى، ومعها وثائق باللغات الأوكرانية والإنجليزية والإسبانية تهدف إلى تسهيل بيعها.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أنّا رامون، أن "هذه القطع لا يمكن بيعها عبر القنوات القانونية المعتادة، كالمزادات مثلاً".

وتابعت "لهذا السبب، تم دمجها في رؤوس أموال شركات تجارية جرى تأسيسها خصيصاً لتبدو شرعية".

ويجري خبراء من المتحف الأثري الوطني الإسباني والمعهد الإسباني للتراث الثقافي، دراسة على المجوهرات، بحسب بيان الشرطة.



