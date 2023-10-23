توترات الشرق الأوسط تضغط على الأسهم الأوروبية واليابانية

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي، بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة خلال التداولات، بعد أن نزل أكثر من ثلاثة في المئة في الأسبوع السابق.

وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.

ومن بين الأسهم المحركة الرئيسية سهم فيليبس، الذي صعد واحداً في المئة مع رفع شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية توقعاتها للعام بأكمله، وقفز سهم إنديفيور 6%، بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية، ومما حد من المكاسب تراجع أسهم الطاقة 0.8 في المئة مقتفية أثر تراجع أسعار النفط الخام.

وخلال الأسبوع سيتابع المستثمرون أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل مايكروسوفت وألفابت، في حين سيكون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس موضع التركيز أيضاً.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني دون مستوى 31 ألف نقطة، في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وانخفض المؤشر نيكاي 0.83 في المئة، ليغلق عند 30999.55 نقطة.

وكان قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 30974.26 نقطة قبل ارتداد سريع في آخر دقيقتين من الجلسة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفضت أسهم 175 شركة وارتفع 48 سهماً، فيما لم تشهد أسهم شركتين تغيراً يذكر.

وارتفع مقياس التقلب في المؤشر إلى 23.87، وهو مستوى لم يشاهد منذ 28 أكتوبر الماضي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المئة عند الإغلاق.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية: «المخاوف المتعلقة باحتمال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ستظل تمثل عبئاً على سوق الأسهم اليابانية».

وتزايدت المخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع مع تحذير واشنطن من وجود خطر كبير على المصالح الأمريكية في المنطقة وإعلانها عن نشر أنظمة دفاع جوي متقدمة، لكن الجهود الدبلوماسية المستمرة نجحت في إدخال قوافل مساعدات إلى غزة، في حين أدى إطلاق حماس سراح محتجزتين أمريكيتين إلى تعزيز الآمال في الإفراج عن آخرين.

وكان سهم باسيفيك ميتالز أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ انخفض 4.83 في المئة، وهبط سهم شركة تكرير النفط إنيوس 3.01 في المئة.