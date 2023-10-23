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اشتري تذكرتك وكن جسرًا للأمل... لكل تذكرة قصة دعم في غزة!

10/23/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت شركة صن دايز للسياحة و السفر عن دعمها لاهلنا في غزة من خلال
التبرع بنسبة ٥% من مبيعات جميع تذاكر السفر على متن الأردنية للطيران التي سيتم شراؤها من خلال مكاتب صن دايز .

دعونا نتكاتف من أجل دعم وصمودهم

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