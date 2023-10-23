التدريب والتطوير المهني يسد الفجوة بين قدرات الأفراد ونجاح المؤسسات

تعزز مؤسسة «قدها» للتدريب دورها في مجال التنمية والتطوير المهني والتعليم، من خلال تقديم خدمات تدريبية متخصصة واستشارات ذات جودة عالية للأفراد والشركات، وتسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق تأثيرها، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية، وتعزيز التفاعل مع الشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف تمكين وتطوير وتعزيز مهارات الأفراد والمؤسسات والشركات، من أجل تحقيق مستقبل مهني أفضل.

وفي نظرة على المشهد التجاري الديناميكي لدولة الإمارات نجد أن الشركات أصبحت تدرك بشكل واضح الدور المحوري لتدريب وتطوير مهارات موظفيها، وأن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة بين قدرات الأفراد ونجاح المؤسسات، فمن خلال توفير فرص تدريب منتظمة للموظفين ستتمكن الشركات من تمكين مواهبها البشرية، وتعزيز أداء القوى العاملة، ولن تعزز هذه المبادرات الأداء الوظيفي فقط، بل ستعزز أيضاً الرضا الوظيفي، مما سيُلهم الموظفين لتقديم أفضل أداء في أماكن عملهم.

وتفتخر «قدها» بكونها مؤسسة إماراتية وطنية، حيث ينعكس التزامها القوي بدعم التنمية المستدامة والتقدم في العمل تماشياً مع رؤية دولة الإمارات بكونها الوجهة العالمية الرائدة للتميز والتطور، وتجسد «قدها» التزامها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المتخصصة مثل ورش العمل والاستشارات، بالإضافة إلى ما قدمته سابقاً من أكثر من 400 دورة تدريبية، غطت مجموعة واسعة من التخصصات في أكثر من 20 مدينة، خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 16 عاماً، والتي نجحت المؤسسة من خلالها بتدريب أكثر من 30,000 فرد باستخدام برامجها التعليمية المميزة.

وأكد المهندس خالد العطار، رئيس مؤسسة «قدها» للتدريب، أهمية التطوير المهني لتعزيز الإنتاجية والربحية معلقاً: «اليوم بات من الضروري لكل من الشركات والمستثمرين ومحترفي الأعمال وقطاع الأعمال إدراك أهمية الاستثمار الاستراتيجي في مواهب وقدرات الموظفين، فهذا الاستثمار لن يسهم فقط في نمو وتطوير الموظفين، بل سيحقق أيضاً فوائد كبيرة للمؤسسات. ووفقاً لإحدى الدراسات فإن 45% من الموظفين الملتزمين، يعبرون عن رغبتهم في البقاء لفترة أطول مع الشركات، التي تدعم تعلمهم وتطويرهم المستمر، كما أضافت الدراسة أن الشركات ذات البرامج التدريبية القوية لا تطور فقط موظفين موهوبين، بل تحقق أيضاً نسبة ربحية تبلغ 24%، وهذا ما يُظهر أهمية الاستثمار في مجال التطوير المهني، وهو المجال الذي تبرع فيه «قدها»، من خلال ما تقدمه من ورش عمل ودورات تدريبية نموذجية».