طيفُ نيمار يُظلل صدارة الهلال و25 من 25 لرونالدو في الدوري السعودي



تجاوز الهلال الأثر النفسي البالغ لغياب نجمه البرازيلي نيمار حتى نهاية الموسم نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده، فحقق انتصاراً ثميناً دعّم موقفه وحيداً في الصدارة، مستغلاً تعادل ملاحِقيه الاتحاد والتعاون، فيما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى فوز جديد ارتقى به إلى المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم.

- هل يُستَبدل نيمار؟ -

خيّم غياب صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية مع منتخب البرازيل بـ79 هدفاً، على أرجاء ستاد الأمير فيصل بن فهد، فصدحت أهازيج الجماهير الزرقاء طويلاً باسم "الساحر" أثناء المباراة مع الخليج، كما رُفِعت له لافتة كتب عليها "عُد أقوى".

وجاء الفوز التاريخي التاسع للزعيم على حساب الفريق الشرقاوي، ليعزز من رصيد الهلال في سجله الخالي من الأهداف في مرماه للمباراة الخامسة توالياً في مجمل المسابقات.

وفيما أشارت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية الى أن الإصابة التي تَعّرض لها نجم الهلال "لها تداعيات أبعد من الرياضة"، لأنها ستحرمه من مكافأة قدرها 80 ألف يورو عن كل فوز للفريق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن النجم البرازيلي يأتي على رأس النجوم المتوقع مغادرتهم في فترة الانتقالات الشتوية، إذ سيُجبَر الهلال على تسجيل محترف آخر نظراً لأن فترة الغياب ستمتد إلى نهاية الموسم.

بدوره، لم يكشف البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال عن مصير لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق، بل اكتفى بالقول إن خسارة لاعب بحجم نيمار تعتبر أمراً صعباً، مضيفاً "يجب أن نتأقلم على اللعب بدونه، ونتمنى عودته أقوى".

وكان على جيزوس أن يتجاوز أيضًا سلوك لاعبه البرازيلي ميشايل دلغادو الذي عبّر عن غضبه بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المواجهة بعبد الله الحمدان، إذ ألقى بقارورة المياه غاضباً على الأرض.

لكن جيزوس برر انزعاج نجمه بالآلام التي كان يعاني منها أسفل البطن، قائلاً "أعتقد أنه كان يشعر بداخله أنه منزعج من الأداء الذي قدمه، وعلاقتي ممتازة معه".

على الرغم من أن الأمور كادت تشتعل بين الطرفين لولا تدخل مساعد المدرب (بحسب ما أظهرته كاميرا النقل المباشر)، جاء كلام دلغادو مطابقاً لمدربه بقوله "غاضبُ من نفسي لأني لم أقدم المستوى المأمول، ولا مشاكل بيني وبين المدرب".

لكن كلام دلغادو لن يجنبه العقوبة المالية التي ستوقع عليه من إدارة ناديه، بحسب صحيفة الرياضية المحلية.

- رونالدو "أعظم مثال" -

لم تمض ساعات على وصف المدرب البرتغالي للنصر لويس كاسترو لنجمه رونالدو بـ"أعظم مثال على النجاح العالمي من حيث الصرامة والعمل والانضباط"، حتى صادَقَ "الدون" على كلام مدربه، عبر قيادته "العالمي" إلى انتصار "ضيّق" من خلاله الخناق على الهلال والتعاون.

انتظر أفضل لاعب في العالم خمس مرات بداية الشوط الثاني حتى يطلق العنان، مع زملائه، لريمونتادا مثيرة، على حساب ضمك، ما أشعل ملعب الأول بارك، أولاً، عبر البرازيلي تاليسكا، ثم رونالدو الذي أتقن إطلاق قذيفة رفعت أهدافه من الركلات الحرة إلى خمسين في مسيرته، كما رفعت أهدافه مع النصر إلى 25 في 25 مباراة خاضها في الدوري السعودي منذ انضمامه اليه في يناير الماضي.

وأشار مدرب الدحيل القطري الأسبق لصحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن "رونالدو مثالٌ للجميع"، مضيفاً أنه يمنح فريقه الرغبة في الفوز والتألق أمام العالم و"كريستيانو يمر بلحظة سعيدة للغاية، ويشعر أنه يستمتع بوقته".

وأظهر النجم البرتغالي الذي يتصدر ترتيب الهدافين أيضًا بـ11 هدفاً، بالفعل سعادة بالغة بعد تسجيله هدف التقدم مكرراً رقصة العرضة التقليدية السعودية.

وتوجه بالشكر الى "الشعب السعودي وجمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء في الملعب كانت رائعة"، مضيفاً "طالما جسدي يساعدني، فأنا مستمر، أبلغ من العمر 38 عاماً ونصف، وبالتأكيد سألعب الموسم المقبل مع النصر، أما العام الذي يليه، فعليّ أنا أنتظر وأرى، إذا جسدي قال لي كريستيانو استمر، سأستمر".

- كريم يسجل لفريقه و... ضده -

بعدما افتتح التسجيل برأسية في مرمى التعاون في الشوط الأول، أوقع النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد في فخ التعادل، برأسية عكسية بعد أربع دقائق فقط.

وفي تصريحاته التي أعقبت المباراة، لم يُظهِر بنزيمة أي تأثر في تسجيله هدفاً في مرماه، بالقول "كل شيء على ما يرام بالنسبة لي، خطوة بخطوة سنقدم مستوى أفضل".

وتابع "هذا حال الكرة، أحيانًا تفوز وأحيانًا لا، لكن الأهم أن نذهب الآن للاستعداد للمباراة المقبلة كمجموعة، وهذا كل شيء".

- الشباب يحتفل بملعبه -

بحضور ناهز 12 ألف متفرج، أحسن الشباب الاحتفال مع جماهيره بملعبه الجديد بعدما استعاد نغمة الانتصارات على حساب الطائي، ضارباً أكثر من عصفور بحجر واحد ومهدياً مدربه الجديد الكرواتي إيغور بيسكان فوزاً أعرب الأخير عن سعادته بتحقيقه، قائلاً "أشكر اللاعبين على الأداء المميز خاصة في الشوط الثاني".

وقبل أسبوع من حلوله ضيفاً على المتصدر في الرياض، ربط الأهلي أحزمته جيدًا بفوز مريح على الوحدة، ليعبد الطريق لمواجهة الهلال حيث يسعى لتقليص الفارق معه كما يؤكد مدربه الألماني ماتياس ياسله بالقول "الفرق بيننا وبين المتصدر ليس بكبير نعم وقد يختلف الأسبوع القادم".

وبينما واصل الفتح عروضه المميزة بفوز عريض على أبها مرتقياً إلى المركز السادس، تراجع الاتفاق إلى المركز السابع متكبداً خسارة أرجع مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد أسبابها إلى فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن خطة منافسه الرياض كانت الدفاع واستغلال الأخطاء.

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