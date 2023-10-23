مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ قبل مواجهة جالطه سراي في دوري أبطال أوروبا





عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات بايرن ميونخ الألماني بعد تعافيه من إصابة عضلية وبعد حالة من الجدل حوله، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام جالطه سراي التركي غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان مزراوي قد أثار ضجة بعد أن شارك منشورا مؤيدا لفلسطين عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

وبعدها جرى حذف المنشور وقرر بايرن ميونخ عدم إيقاف اللاعب بعد محادثات أجريت قبل أيام، وقد قال المدير الفني توماس توخيل إن اللاعب أبدى ندمه.

وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني، وكان توخيل قد صرح قائلا إنه من الصعب تحديد ما إذا كان اللاعب سيكون لائقا للمشاركة في مباراة دوري الأبطال أمام جالطه سراي.

وشارك المهاجم سيرج جنابري في التدريبات أيضا اليوم الاثنين عائدا من الإصابة بكسر في الذراع، لكنه التزم الحذر خلال المران.

وغاب عن تدريبات الفريق، دايوت أوباميكانو ورافاييل جيريرو وليون جوريتسكا الذي أصيب بكسر في اليد خلال المباراة أمام ماينز.

كذلك شارك حارس المرمى مانويل نوير في التدريبات لكن عودته للمباريات، بعد غياب لأكثر من عشرة أشهر بسبب كسر في أسفل الساق، ليست متوقعة قبل المباراة المقبلة لبايرن في الدوري أمام دارمشتاد.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في مباراتيه الأوليين بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي.

ويتطلع بايرن عبر مباراة الغد إلى تحقيق الفوز السادس عشر على التوالي في سجل مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وحصد جالطه سراي أربع نقاط في المجموعة الأولى وقد حقق فوزا ثمينا على مانشستر يونايتد 3 / 2 في الجولة الثانية.

والتقى بايرن ميونخ فريق جالطه سراي مرة واحدة سابقة في المنافسات الأوروبية، وذلك قبل 51 عاما.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول للبطولة في عام 1972 في اسطنبول بالتعادل 1 / 1 ثم فاز بايرن ميونخ إيابا على ملعبه 6 / صفر

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