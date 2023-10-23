تقام سنويا وتتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم ..السعودية تطلق كأس العالم للرياضات الالكترونية

أعلنت السعودية اليوم الاثنين إطلاق كأس العالم للرياضات الالكترونية تقام سنويا وتتضمن الألعاب الأكثر شعبية في العالم بجوائز مالية هي الأضخم في تاريخ الرياضات الالكترونية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بيان، إن البطولة ستقام سنويا في المملكة اعتبارا من صيف 2024.

وأضاف البيان أن الأندية ستنافس في ألعاب من مختلف الأنواع لتصبح بطل كأس العالم للرياضات الالكترونية.

والرياضة والرياضة الالكترونية جزء من خطة التحول التي وضعها ولي العهد، والمعروفة باسم (رؤية 2030)، والتي تضخ من خلالها الحكومة مئات المليارات من الدولارات لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وأعلنت مجموعة سافي للألعاب الالكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي عزمها ضخ 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في مبادرات لجعل المملكة مركزا عالميا للألعاب الالكترونية.

وبموجب الخطة، تسعى المملكة لتأسيس 250 شركة للألعاب محليا، ما يوفر 39000 فرصة عمل، ورفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

ونقل البيان عن بن سلمان قوله "بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع".

وأضاف أن البطولة ستساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز السياحة وتوفير فرص عمل وتقديم سبل الترفيه للمقيمين والزائرين.

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