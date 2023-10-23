شراكة عقارية بين «كارما» و«ديكا» في دبي بقيمة 1.3 مليار درهم

أعلنت كارما للتطوير العقاري، الشهيرة في قطاع العقارات الفاخرة، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع ديكا العقارية، لإدارة المشاريع، في خطوة تثري المشهد العقاري الديناميكي في دبي ودولة الإمارات.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز عروض المشاريع متوسطة الحجم شديدة التنافسية في دولة الإمارات، وترتكز الاتفاقية إلى موثوقية الشركتين في الابتكار ومستويات الأداء المتميز، فضلاً عن القيمة العالية وجودة البناء الفائقة. ويتمثل الهدف من الشراكة في تطوير تجارب معيشية جديدة ومميزة في مواقع رئيسية في دبي من خلال خطة قيد التنفيذ لمشاريع بقيمة 1.3 مليار درهم.

وسيتم الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية التي تستهدف العملاء المميزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة من خلال نهج

تدريجي، بما في ذلك أوليفيا ريزيدنسز في مجمع دبي للاستثمار، واثنان من المشاريع المميزة الأخرى في أرجان ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتشهد الاتفاقية توفير أكثر من 484 شقة مخدومة بمرافق البيع بالتجزئة ومرافق مجتمعية.

وقال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة كارما للتطوير العقاري: "لا تزال رحلة نمو دبي تبهر العالم،

بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لدينا إيمان راسخ في كارما للتطوير العقاري،

بمستقبل دبي الزاهر باعتبارها مركزاً عالمياً للمعيشة والأعمال والسياحة. ونلتزم بالمساهمة الفاعلة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة من خلال طرح مشاريع عقارية استثنائية".

وتشتهر كارما للتطوير العقاري بسجل حافل يشمل العديد من المشاريع الناجحة في الهند وقبرص والمملكة المتحدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نالت الشركة إشادة واسعة تقديراً لنهجها المبتكر في توفير مشاريع فاخرة مشيدة وفق أعلى المستويات العالمية.

كما تمكنت شركة ديكا العقارية ترسيخ مكانتها الرائدة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أكثر من 2500 شريك في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا. و من خلال الاستفادة من هذه الشبكة الواسعة من علاقات الشراكة، تعتبر خدمات المبيعات والتسويق التي تقدمها لمطوري العقارات المحليين بمثابة رصيد حقيقي يعزز موقع الشركة في المشهد العقاري، مع خطط طموحة لتعزيز حضورها وإرساء بصمتها القوية في المنطقة.





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