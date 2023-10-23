الكرملين يرد على بايدن: العالم بحاجة إلى نظام جديد لا يكون تحت رعاية واشنطن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، لوسائل الإعلام، إن الكرملين يتفق مع تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العالم بحاجة إلى نظام جديد، لكنه لا يوافق على أن مثل هذا النظام يمكن بناؤه تحت رعاية واشنطن بمفردها.

وأضاف بيسكوف: "نحن نتفق تماما مع السيد بايدن. وهذه مناسبة نادرة حيث نتفق تماما مع ما قاله. في الواقع، العالم بحاجة إلى نظام جديد يستند إلى مبادئ مختلفة تماما [عن تلك التي تروج لها الولايات المتحدة]"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن الكرملين يعتقد بأن أي نظام عالمي في المستقبل يجب أن يكون خالياً من أي محاولات لتركيز كافة آليات السيطرة بين يدي دولة واحدة ومن كافة المحاولات التي تجريها قوة واحدة لفرض إرادتها وقراراتها على الدول الأخرى.

وأضاف بيسكوف "يجب أن يكون هناك نظام عالمي قائم على القانون الدولي، والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وما إلى ذلك".

وقال بيسكوف إن الكرملين يختلف مع بايدن في الجزء الآخر من تصريحه.

وأضاف بيسكوف "قال السيد بايدن أيضا إن الولايات المتحدة قادرة على بناء مثل هذا النظام. ونحن نختلف مع هذا الجزء من تصريحه".

وأكد بيسكوف أن واشنطن "بطريقة أو بأخرى، أيا كان النظام العالمي الذي تتحدث عنه، لديها في ذهنها نظام عالمي يتمحور حول الولايات المتحدة".

وقال بيسكوف "هذا عالم يتمحور حول الولايات المتحدة. ولن يكون هذا هو الحال بعد الآن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن البشرية بحاجة إلى نظام عالمي جديد، مؤكداً أن الأمريكيين سيكونون قادرين على بنائه "إذا كان لديهم ما يكفي من الجرأة والثقة بالنفس"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال بايدن: "أعتقد أنه لدينا فرصة، إذا كنا جريئين بما فيه الكفاية وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم كما لم يحدث من قبل".

وأضاف: "لقد أمضينا 50 عاماً في فترة ما بعد الحرب حيث عملت (الولايات المتحدة) بشكل جيد جداً، نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".

كما أشار بايدن إلى أن توحيد البشرية بشروط جديدة "سيوسع آفاق السلام، ولن يقللها".

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