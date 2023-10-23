محمد شيان يحلق بلقب الفردي ...كلباء بطلاً لـ «شطرنجية الاستدامة للناشئين»



توج نادي اتحاد كلباء بلقب بطولة الاستدامة للناشئين تحت 12 عاماً للشطرنج، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على مدار يومين، في قاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، كما شارك في البطولة 5 أندية، وتأتي البطولة ضمن أجندة النادي السنوية للنشاط المحلي، وتتزامن مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وجاء نادي اتحاد كلباء في المركز الأول، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، وعلى مستوى المنافسات الفردية، تصدر البطولة اللاعب محمد شيان برصيد 8 نقاط وبكسر التعادل، عن سلطان الزرعوني الذي حل وصيفاً بنفس الرصيد.

وقامت إدارة النادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بتكريم أفضل لاعبات النادي بالبطولة، وهن ريم الجسمي تحت 12 سنة، وشيخة المعيني تحت 10 سنوات، وناعمة الحمادي تحت 8 سنوات، وعزة الحمادي تحت 6 سنوات.

مستويات عالية

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بتنظيم البطولة، والذي استمر على مدار يومين، والتي تتزامن مع عام الاستدامة، وأبدت أن: «البطولة شهدت مستويات عالية، رغم أنها محددة تحت 12 سنة، ولكن هذه المرحلة دائماً ما تكشف عن المواهب الشطرنجية، خاصة أنها مفتوحة لصغار السن».

وأضافت أن أجندة النشاط المحلي تحتوى على العديد من البطولات المحلية والدولية، ولدينا أهداف في تنظيم مثل هذه البطولات، أولها اكتساب لاعبات النادي المزيد من الخبرات في البطولات، وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة، كون البطولة تضم عدداً من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وأيضاً العمل على زيادة نقاط التصنيف الدولية في مثل هذه البطولات.

وأشارت إلى أن تكريم لاعبات النادي هو جزء من استراتيجية مجلس الإدارة، من أجل زيادة الحماس والرغبة في تطوير مستواهن، وأيضاً دافع كبير لهن في البطولات المقبلة، لإحراز المراكز المتقدمة، والوصول لمنصات التتويج.

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