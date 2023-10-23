حادث مروري يتحول إلى جريمة اختطاف ووفاة منفّذها

تحوَّل حادث مروري عادي إلى جريمة اختطاف انتهت بمقتل منفّذ الجريمة وإصابة آخرين.

وكشفت الشرطة النرويجية أن رجلاً تورط في البداية في حادث مروري مع سيارة أخرى كان يوجد فيها أسرة لديها طفلان، في وقت متأخر من مساء أمس ببلدية راندابيرغ جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي، أن الرجل فر من مكان الحادث وكان مسلحاً، وبعد فترة وجيزة، تمكن من الوصول إلى سيارة أخرى، واحتجز السائق كرهينة.

وتتبعت الشرطة السيارة، حيث أطلق الرجل النار على أحد أفراد الشرطة من النافذة أثناء قيام الثاني بتتبعه، ثم أعقب ذلك تبادل إطلاق نار أصيب خلاله الرجل والرهينة وفرد شرطة.

وتم نقل الرجل، الذي يتراوح عمره بين 40 و50 عاماً، إلى مستشفى قريب، ثم أُعلنت وفاته بعد فترة وجيزة، فيما أصيب الرهينة بجروح متوسطة إثر تعرضه للأعيرة النارية، لكن حالته ليست خطيرة.